10 богатых знаменитостей, которые ведут очень скромный образ жизни

Мало кто откажется от уровня дохода, который позволит не задумываться о тратах и позволять себе любые приобретения и путешествия.

Герои этого материала заработали столько, что точно могут позволить себе всё. Но предпочитают тратить деньги на благотворительность. Самые скромные звезды — в нашей подборке:

Кира Найтли





Кира установила для себя ежемесячный денежный лимит. Если ей нужно приобрести что-то сверх оговоренной суммы, она думает, нужна ли ей эта вещь на самом деле.

Найтли говорит, что образ жизни класса люкс не для нее — так она не сможет общаться с обычными людьми.

Анджелина Джоли





Еще в 2001 году в Камбодже она убедилась в бедственном положении жителей и начала активно заниматься оказанием гуманитарной помощи. «У меня открылись глаза, я поняла, на что стоит тратить деньги», — отмечала актриса в интервью.

С тех пор Джоли создала несколько благотворительных фондов, а в 2013 году получила за свои заслуги гуманитарный «Оскар».

Риз Уизерспун





Риз призналась, что не любит баловать своих детей и покупает им только самое необходимое. Также Риз принимает участие в сборе вещей и игрушек для обездоленных детей в США и Канаде.

Актриса — председатель благотворительного фонда Avon, она активно выступает за профилактику рака груди.

Константин Хабенский





В 2008 году Константин потерял жену, которая стала жертвой рака — тогда на лечение были потрачены все сбережения семьи. После того как жены не стало, Хабенский организовал фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями головного мозга и уже спас не одну сотню жизней.

Киану Ривз





Актер не покупает огромные особняки и ездит в общественном транспорте. 90% своего гонорара за роль в фильме «Матрица» (80 миллионов долларов) он отдал гримерам и другим коллегам, так как считал, что у них чересчур низкие зарплаты.

Киану основал фонд по борьбе с раковыми заболеваниями, который наотрез отказался называть своим именем. Побудила его к этому личная трагедия — сестра актера больна лейкемией.

Рассел Кроу





Рассел Кроу мог бы позволить себе роскошную жизнь, но вместо этого живет в Австралии, где купил маленькое ранчо и старый джип.

Он регулярно помогает не только различным фондам, но и своим фанатам, нуждающимся в помощи.

Дженнифер Лоуренс





Звездная болезнь — это точно не о Лоуренс. Популярная актриса ездит на скромной машине Volkswagen Eos, любит простые развлечения («купить вкусняшек и посмотреть телевизор»), а заработанные деньги жертвует на благотворительность.

Сандра Баллок

Популярная актриса разделяет мнение о том, что «счастье не в деньгах», а потому пожертвовала «Красному Кресту» 4 миллиона долларов.

Леонардо Ди Каприо





Уже в 1998 году актер создал благотворительный фонд Leonardo DiCaprio Foundation, куда перечисляет значительную часть своих заработков. Недавно фонд выделил рекордные за свою историю $ 20 млн долларов, которые будут переведены 100 организациям на программы по защите окружающей среды.

Кристиан Бэйл





Актер, которого мы знаем и любим по роли в «Темном рыцаре», «Машинисте», «Американском психопате», не поклонник роскошной жизни. Свои гонорары он активно жертвует на благотворительные цели. В одном из интервью он признался: «Богатство для меня ничего не значит. Если бы грабитель ворвался в мой дом, он бы расплакался».

Недавно он исполнил мечту 4-летнего ребенка, больного лейкемией, явившись к нему в костюме Бэтмена.