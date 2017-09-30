Глава Минобороны Польши просит прислать две дивизии войск США

МИНСК, 1 окт - Sputnik. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич в эфире польского телевидения озвучил необходимый минимум присутствия американских войск на территории США — две девизии.



© Фото: из архива Владимира Козина Козин: учения "Dragon-2017" в Польше носят наступательный характер

В настоящее время в Польше развернута американская бронетанковая бригада в рамках операции Atlantic Resolve. Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек. Основу парка боевой техники бригады составляют танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin. Около тысячи военнослужащие НАТО также дислоцированы на северо-востоке Польши в составе сформированного для укрепления восточного фланга альянса многонационального батальона в Ожише и Бемове Писком.

"С точки зрения успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть минимум две дивизии", — сказал Мачеревич, вернувшийся из США, где, в частности, обсуждал вопрос присутствия в Польше американских войск.

Глава польского военного ведомства убежден, что такая численность американских войск в Польше не будет противоречить международным обязательствам, в том числе и основополагающему акту "НАТО-Россия".

Решение об усилении присутствия союзников в Польше и странах Балтии было принято на Варшавском саммите альянса летом 2017 года. НАТО планирует усилить находящиеся в странах Балтии и Польше многонациональные батальоны элементами воздушных и морских сил.

Позиция Минска и Москвы

Свою обеспокоенность усилением присутствия альянса в соседних странах высказывал президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Ладно бы войска, но там размещены самые современные беспилотные летательные аппараты. Я когда увидел снимки этих беспилотников…, они же огромнейшие, как настоящие самолеты", — сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности

Беларусь выступает категорически против размещения военных контингентов стран НАТО на территории государств Балтии и Польши, заявлял белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью испанскому изданию El Pais.

"Размещение новых военных контингентов не будет способствовать стабильности и безопасности в этом регионе, поэтому мы категорически против размещения контингента НАТО в странах Балтии и Польше. Это обязывает другую сторону принять меры и способствует гонке вооружений, как при холодной войне", — сказал Макей.

инистр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщал, что группировка НАТО у границ России за десять лет увеличилась в три раза, а у западных границ — в восемь раз. В июне президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, заявил, что расширение НАТО и развертывание системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе вынуждает Россию на это реагировать.