«Хартия 97». Выдавая желаемое за действительное.

В сети Интернет давно развелось достаточное количество нацеленных на белорусскую аудиторию СМИ называющих себя «независимыми», «демократическими» и единственно достойными доверия. Этакие «светочи правды среди темного царства государственной пропаганды».

Однако на деле оказывается, что под «независимостью» подразумевается лишь оппозиционность сегодняшней власти и ее внешнеполитическому курсу. Изобилие фейков, дезинформации и иных манипуляций читательским сознанием наводит на мысль, что все эти свядомые информационные ресурсы всецело зависимы от иных политических сил и обслуживают чьи-то интересы, в унисон, выдавая чье-то желаемое за свое действительное.

Особенно славится своим неудержимым мифотворчеством «Хартия 97» - марионеточный сайт сбежавшего «патриота» Андрея Санникова, возглавляемый сбежавшей «патриоткой» Натальей Пук, то бишь Радиной. Из офиса этой медийной помойки регулярно распространяется наибольшее количество информационного мусора, фейков и откровенной лжи, а зачастую просто перепечатываются непроверенные и дезинформационные статейки с различных, в основном украинских и литовских сайтов. Хартийные «борцы за свободу слова» используют строгую цензуру в комментариях к своим низкопошибным новостям. Если вы попытаетесь в культурной форме выразить несогласие с любой статьей на сайте, у вас практически нет шансов на публикацию вашего мнения. Однако ели написать грубый с нецензурными выражениями и грамматическими ошибками комментарий, отвечающий политике сайта, есть 100% вероятность, что он таки увидит свет. Вот такая демократия, на отдельно взятом ресурсе.

Однако благодаря этой не хитрой схеме правил комментирования, на сайте создается впечатление абсолютного одобрения читателей этих манипуляционных новостей за счет цензуры неугодных и неудобных комментариев.

Вообще, этот информационный ассенизатор всегда обслуживал только очень узкие интересы определенной группы лиц, открыто злоупотребляя вбросами и провокациями в отношении одних, безбожно пиаря при этом других. Так, «Хартия» открыто симпатизирует Николаю Статкевичу, называя его «героем» и «лидером», но не потому конечно, что таковым его считает, а потому, что инициативу Статкевича о проведении Конгресса демсил, поддерживает Санников. Освещение полумертвого БНК, который проводится Статкевичем и рядом организаций-однодневок, «Хартия» подает исключительно как прорыв объединения оппозиции.

Ну и конечно, самый распространенный прием хартийных провокаторов – это ложные аналогии, или диверсия против логики. Отличается этот прием тем, что происходит искажение причинно-следственной связи. Логика не прослеживается вовсе, но манипуляторами преподносится как непреложная истина. Например, когда в Лиде проходил праздник пива и один человек развернул бело-красно-белый флаг, Хартия выдвинула бредовый посыл, что все присутствующие на празднике любители пива, непременно являются приверженцами оппозиции. Комментаторы эту идею поддержали «на ура!», мол, «Слава герою», «Жыве Беларусь». Ничего более низкоинтеллектуального не придумать, странные у оппозиции герои, хотя впрочем, других и не будет, только пивоманы и елочные скалолазы… Также ярким примером диверсии против логики является реакция той же Хартии на военные учения российских войск. До, во время и после учений, кантора Санникова тиражировала мнение о том, что раз Россия приняла в свой состав Крым, то значит, обязательно собирается ввести войска в Прибалтику, Польшу и даже Финляндию со Швецией. Кроме того, эти войска непременно намерены остаться в Беларуси.

Говорить о том, что Крым был принят в состав России по причине референдума и того факта, что большую часть населения составляют этнические русские, очевидно бесполезно.

Логика «Хартии 97» и подобных ей ресурсов такова: Разворачивающиеся совместные учения «Запад-2017» – это не просто реакция на учения НАТО вблизи российских и белорусских границ, а Россия планирует захватить другие государства и территории. Одни и те же тезисы повторялись несколько месяцев, прочнее оседая в подсознании отдельных людей: власть плохая, выход один – Майдан, Запад процветает - Белоруссия при Лукашенко загнивает, «НЕТ!» Островецкой АЭС и «ДА!» Игналинской АЭС, Россия – враг и оккупант.

Вот на таких приемах и зиждется «работа» так называемых независимых СМИ, суть которых такова: ложь, дезинформация, ложный накал страстей, одобрение мнимого большинства, образ врага и показная проблематика.

Автор: Андрей Дергай

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