А если я откажусь от мяса, я похудею? Элементарные вопросы о вегетарианстве

1 октября — Всемирный день вегетарианства. Этот стиль питания вызывает много интереса, споров и критики. GO.TUT.BY (а мы выступаем за максимально полезный и разнообразный рацион вне зависимости от того, есть ли в нем мясо и рыба) подготовил список самых элементарных вопросов о вегетарианстве.

Вегетарианство — это просто модный тренд? Первое «Вегетарианское общество» появилось в Англии еще в 1847 году. К концу XIX века вегетарианское движение проникло и в Российскую империю, в состав которой входила территория нынешней Беларуси. Но сама по себе растительная диета гораздо древнее. Первые достоверные сведения о людях, которые осознанно отказались от мяса, датируются примерно IV-V тысячелетиями до нашей эры. В Древнем Египте жрецы не только не ели мяса, но и вообще не прикасались к тушам животных. В Древней Греции вегетарианцами были многие известные философы. Самую большую роль в распространении этого рациона сыграл Пифагор, который верил в переселение душ и поэтому отказывался есть мясо животных.

А что плохого в мясе? В самой «травоядной» стране мира Индии ( 70−80% ее населения вегетарианцы) люди придерживаются растительного рациона, главным образом, из религиозных соображений. В обществе, где корова — священное животное, предсказуемо немного любителей бифштексов. У вегетарианцев из западных стран причины отказа от мяса более разнообразные. Тем не менее, издание Vegetarian Voice выделило четыре самых распространенных. Чаще всего люди переходят на растительную пищу, потому что не хотят употреблять и пищу животных и не одобряют саму идею их выращивания для последующего забоя. Вторая причина — забота о здоровье, желание снизить риск болезней сердца, диабета и некоторых видов рака. Отдельным вегетарианцам просто не нравится вкус мяса (также, как некоторые мясоеды с трудом заставляют себя есть овощи). Наконец, четвертая причина — забота об экологии. Такие вегетарианцы против вырубки лесов под пастбища и беспокоятся о том, что животноводство увеличивает выбросы парниковых газов (более половины метана в атмосфере — результат интенсивного разведения крупного рогатого скота).

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А если я не ем мясо, но ем рыбу, я вегетарианец? Международный вегетарианский союз под вегетарианством подразумевает рацион из продуктов растительного происхождения с или без молочных продуктов, яиц и (или) меда. Это общее определение, но существуют разные виды растительной диеты. лакто-вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу и яйца, но едят молочные продукты;

не едят мясо, рыбу, птицу и яйца, но едят молочные продукты; ово-вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу и молочные продукты, но едят яйца;

не едят мясо, рыбу, птицу и молочные продукты, но едят яйца; ово-лакто-вегетарианцы не едят мясо, рыбу, птицу, но едят молочные продукты и яйца;

не едят мясо, рыбу, птицу, но едят молочные продукты и яйца; веганы — самый строгие блюстители растительного рациона — не едят ни яйца, ни молочные продукты. И хотя классическое понятие «вегетарианство» исключает употребление в пищу животного происхождения, есть еще два направления, которые относят к этому стилю питания. поллотарианцы не едят мясо, молочные продукты и рыбу, но едят птицу;

не едят мясо, молочные продукты и рыбу, но едят птицу; пескатарианцы не едят мясо, птицу, молочные продукты и яйца, но едят рыбу. Кроме того, к «гибким вегетарианцам» себя относят флекситарианцы — люди, которые придерживаются преимущественно растительного рациона, при этом могут позволить себе и все то, что употребляют в пищу мясоеды, но лишь случайно или в небольшом количестве.

А как получить все необходимые питательные вещества без мяса и рыбы? Вегетарианцы — это люди, которые сознательно ограничивают свой рацион из соображений здоровья или морали. При переходе на растительную диету важно понимать: отказываясь от продуктов животного происхождения, вы рискуете лишить себя некоторых полезных веществ. Это касается белка, омега-3 жирных кислот, кальция, витамина D, витамина В12, железа, цинка и йода Тем не менее, и вегетарианский рацион может быть полноценным, поскольку получать недостающие нутриенты можно из альтернативных источников ( здесь подробно описано, каких). Но это потребует дополнительных усилий. Например, чтобы получить те белки, которые обычный человек съедать с куском мяса, вегетарианцу нужно сочетать несколько продуктов: так аминокислоты, которых не хватает в одних продуктах, будут поступать из других.

Фото: Reuters

А веганство тоже полезно? Веганство — это самая строгая ветвь вегетарианства. Веганы не едят не только мясо животных, но и продукты животного происхождения — яйца, «молочку». Некоторые не едят мед . И хотя на западе диетологи склонны считать (они говорят об этом, например, здесь и здесь ), что хорошо сбалансированная веганская диета не наносит вреда организму, стоит понимать: чем более серьезных ограничений в продуктах требует рацион, тем менее он разнообразен, а следовательно, полезен. Так, например, витамин В12 содержится только в продуктах животного происхождения. Поэтому веганам обязательно надо принимать его в таблетках или в большом количестве употреблять искусственно обогащенные им продукты. Также веганам может не хватать йода, который содержится в морепродуктах, молоке и яйцах

А детям можно быть вегетарианцами? Белорусские врачи склонны думать, что нет. Например, главный внештатный детский психотерапевт Минздрава Елена Новицкая говорит , что вегетарианское питание может негативно сказаться на здоровье ребенка: «Оно даже у взрослых приводит к тяжелым заболеваниям, анемиям, которые тяжело лечатся, остеопорозу. Детям нужно полноценное питание». А вот западные медики не так категоричны. Вот это крупное исследование канадских ученых от 2010 года предполагает, что, как и для взрослых, для детей и подростков хорошо сбалансированный вегетарианский рацион не вреден. И снова, основное слово здесь — хорошо сбалансированный. Так как вегетарианский рацион менее калориен, чем обычный, родителям нужно следить за тем, чтобы ребенок получал необходимую ему норму калорий. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы у него не было недостатка в потреблении тех питательных веществ, которые не-вегетарианцы получают просто потому, что не ограничивают себя в выборе продуктов. Чем меньше возраст ребенка и чем более строги ограничения, которые накладывает рацион, тем выше риск дефицита питательных веществ. В этом плане наиболее внимательными надо быть веганам, которые вообще не употребляют продукты животного происхождения. Родителям-веганам стоит следить , достаточно ли их ребенок потребляет кальция, цинка, витамина В12, а также высококалорийных продуктов, которые могут обеспечить достаточное количество белка для растущего организма.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А придерживаться растительного рациона — дорого? На этот вопрос пытался ответить FINANCE.TUT.BY, но результаты нельзя назвать объективными: все слишком сильно зависит от того, какие продукты и в каких количествах употребляют вегетарианец и мясоед. А вот если переформулировать вопрос и спросить «Удобно ли быть вегетарианцем в Беларуси?», ответ будет более однозначным. Явно менее удобно, чем в теплых странах, где круглый год можно купить разнообразные фрукты и овощи. У нас не такой большой ассортимент растительной пищи, особенно зимой, а некоторые импортные овощи и фрукты стоят слишком дорого, чтобы их мог позволить себе каждый. Кроме того, в нашей стране только зарождается индустрия общественного питания для вегетарианцев. В Минске уже есть заведения, где меню составлено из продуктов исключительно растительного происхождения. Но в областных, а особенно в районных центрах вегетарианцы не в приоритете у владельцев кафе и ресторанов. И вряд ли окажутся в ближайшие годы.

А если я откажусь от мяса, я похудею? Обычно вегетарианская и более строгая веганская диеты менее калорийны, что мясной рацион. Но будете ли вы терять вес, зависит лишь от того, сколько калорий в день вы будете потреблять и тратить. Если первый показатель будет меньше, чем второй, вы похудеете хоть на веганском, хоть на исключительно мясном рационе. Если наоборот — вес не только не уйдет, но и увеличится.

А в вегетарианстве вообще есть что-то хорошее? Конечно, есть. Крупные западные ассоциации диетологов ( американская , британская , канадская ) заявляют, что тщательно спланированная вегетарианская диета даже полезна. Есть научные свидетельства, что у вегетарианцев реже развиваются ожирение , сердечно-сосудистые , онкологические заболевания и диабет 2-го типа . Правда, не совсем понятно, только ли благодаря диете это происходит, поскольку вегетарианцы в целом ведут более здоровый образ жизни, чаще занимаются спортом, реже курят и пьют. Что до белорусских медиков, то они высказываются о вегетарианстве куда более осторожно , чем их западные коллеги, но тоже советуют включать в рацион больше фруктов и овощей. — Сто лет назад на столе наших предков мясо было не каждый день, а у нас ни одного приема пищи нет без мяса. При этом в рационе мало растительной клетчатки. Я не предлагаю всем резко стать вегетарианцами, потому что растительный белок частично неполноценный, но если вы едите много мяса, то нужно есть и много овощей и фруктов, — говорит главврач Минского городского клинического онкологического диспансера Владимир Караник.

Фото: Reuters

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