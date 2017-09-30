Жизнь без секса: как живут будущий священник и девочка из религиозной семьи

Тема полового воздержания деликатная и индивидуальная, но осознанный отказ от интима всегда имеет под собой серьезную, зачастую психологическую, подоплеку. О причинах воздержания и трансформации сексуальной энергии LADY рассказали герои, которые долгое время осознанно отказывались от секса:



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Оксана, 45 лет: «Я не могу сказать, что мне не хотелось секса — мне нужно было что-то большее либо вообще ничего»

«Я воздерживалась от секса несколько раз. Когда мне было около 40, почти на 5 лет. В этот период я осознанно не хотела ни с кем встречаться, мне не нужны были серьезные отношения, я занималась детьми, работой и самообразованием. Я не могу сказать, что мне не хотелось секса — мне нужно было что-то большее либо вообще ничего. Одноразовые отношения меня не устраивали, поэтому к своему телу я никого не подпускала.

Вначале было тяжело - эмоциональная и психологическая напряженность после расставания с мужчиной давала о себе знать, но со временем я привыкла. После месяца воздержания становится гораздо легче, постепенно перестаешь об этом думать. Я научилась лучше чувствовать свое тело, пересмотрела взгляды на отношения и многие прежние ценности. У меня не было страха, что я чем-то больна (венерические болезни), у меня не было физической зависимости от секса.

Раньше я боялась, что никому не нужна, что лучшее время уже позади. Во время воздержания я научилась фокусировать освободившуюся энергию на себе, на своих детях, на развитии своего бизнеса. Это помогло мне, и, думаю, любому человеку полезно будет пройти воздержание: в это время можно разобраться в себе, посмотреть на мир другими глазами, но это должен быть осознанный выбор. Эту энергию можно направить на себя и не растрачивать ее на другого человека".

Валерия, 24 года: «Я боялась инфекций и нежелательной беременности»

«Долгое время я осознанно воздерживалась от всех сексуальных контактов. Причина была у меня в голове. Я шесть лет встречалась с парнем, который был моим первым и единственным на тот момент мужчиной. После расставания мне было страшно открыть свое тело для кого-то нового. Да и не хотелось с кем-то другим ложиться в постель, я много думала об этом. К тому же боялась инфекций и нежелательной беременности. Пусть это звучит банально и глупо, но я стараюсь заботиться о своем здоровье. Еще хотелось „секс с чувствами“, чтобы была влюбленность и эмоции, а не просто интим на одну ночь. Во время воздержания я была немного раздраженной, но не могу сказать, что все было ужасно. Если не думать о том, что у тебя нет секса, и быть постоянно чем-то занятым, то воздержание не затрагивает никакие сферы жизни. Я, например, заменила секс спортом».



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Иван, 25 лет: «Через 7 лет я стану католическим священником и приму обет безбрачия»

«Через 7 лет я стану католическим священником и приму обет безбрачия. Воздерживаюсь я уже на протяжении 2 лет по религиозным соображениям. Изначально было очень трудно, но убеждения помогают с этим справиться. Что касается ухудшений здоровья — я не замечаю. Их попросту нет. Наоборот, во мне начинает просыпаться какая-то бешеная энергия. Её нужно куда-либо деть. По комплекции я парень не спортивный, поэтому начал ходить в тренажерный зал.

При воздержании со временем начинаешь смотреть на девушек не как на объект вожделения, а просто как на человека другого пола. Большинство девушек, которые начинают со мной флиртовать и не видят взаимности, начинают жутко нервничать. Многие задают вопрос наподобие: «Я некрасивая?», «Ты нетрадиционный что ли?» или «Что со мной не так?». В то же время теперь мне очень просто найти общий язык с девушками. Я стал более раскрепощенным, я не стараюсь понравиться, я просто становлюсь самим собой. Многие это чувствуют.

Я не просто посоветовал бы воздерживаться, а настоятельно рекомендовал бы это делать до создания семьи. Это поможет вам найти того человека, который не будет уподобляться стереотипам об обязательном сексе в отношениях. В большинстве случаев все сводится к постели, но без нее вы будете узнавать и раскрывать человека до самых глубин души".

Анастасия, 27 лет: «Библейские принципы стали моими собственными принципами»

«Я воздерживалась от секса до брака, т.е. до 21 года. Причина воздержания — воспитание в христианской семье по библейским принципам. Впоследствии они стали моими собственными принципами. Несмотря на несовременность такого взгляда на половые отношения, всё же понятия: «вера», «святость» и «Бог» для меня оказались более значимыми и важными, чем возможность быть принятой обществом, быть современной, стать «своей». Библия называет добрачные половые отношения непривычным для нас словом «блуд». На самом деле на тот момент я не смогла бы логично объяснить, почему живу по этим принципам. Я просто поверила: если так написано — значит, есть свои причины. И у меня было два варианта: либо рискнуть и проверить, либо поверить. И до сих пор аргументы в пользу добрачных или внебрачных отношений звучат гораздо слабее аргументов «против». Об этом говорить можно долго, но свои выводы я сделала. Откровенно говоря, воздержание на меня не влияло никак, скорее, оно влияло на моего парня. И то не потому, что у него что-то было со здоровьем или с эмоциональным состоянием, а потому что, по его представлениям, сексом должны сопровождаться все отношения, а он якобы выбился из нормы.

Единственная сфера, на которую влияет воздержание, это личные отношения. Но это только в том случае, когда христианин, скажем так, рискует и находит пару не среди христиан. Так произошло со мной. Если же оба воспитаны на принципах Библии, тогда очень высока вероятность того, что брак будет крепким, а семья станет примером для подражания".

О причинах воздержания у мужчин и женщин рассказывает Виталий Бамбур — семейный психолог, сексолог:

— Если цель человека развить такие качества, как внимательность, ответственность и осознанность, то умеренная сексуальная жизнь будет на пользу.

Человеку навязчиво хочется секса по двум причинам:

Неумение сублимировать накопленную энергию и реализовывать ее в других сферах жизни. Глобальная пропаганда секса в СМИ, музыке, кино, журналах, спорте, литературе.

Если человек не занимается саморазвитием и духовными практиками, вряд ли он справится со вторым пунктом. Ведь обычному человеку физиологически хочется секса пару раз в месяц. Ему не нужно много половых актов, но тема секса активно подогревается в медиасфере и сфере развлечений. Если ограничить все эти искушения, становится легче.

Существует немало причин отказа от секса. Конечно, это чаще всего воспитание в религиозных семьях. Иногда люди осознанно воздерживаются от секса из-за прошлого негативного опыта в отношениях. Или же воздержание может быть связано со страхом насилия, нежелательной беременности, болезней. С этими страхами нужно работать. Бывает, что девушки не получают удовольствия от секса. Чаще всего это происходит по причине недоверия партнеру, комплексов, зажатости. С каждой женщиной нужно работать индивидуально, выяснять реальную причину воздержания. Если это психотравма, а не убеждение — это можно исправить.

Для психоэмоционального развития человека воздержание полезно. Многие из нас не знают, что самореализация — это не только успехи в карьере и спорте. Это и реализация себя в социуме, и саморазвитие, и благотворительность — умение сострадать другим. Если у человека есть духовные цели и они для него в приоритете, воздержание не повредит.

Но если этих целей нет, воздержание бесполезно. Энергия накапливается и, если никуда ее не трансформировать, возникает раздражение, стресс и неспособность концентрироваться на важном.