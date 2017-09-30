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"Дачная переделка": дом, который случайно разросся до трех этажей
TUT.BY проводит
Рассказ Ирины:
— Свою дачу мы купили в 2006 году за 500 долларов, что на тот момент это было очень дешево. Но участок был заросший, а домик — в ужасном состоянии.
Дом был деревянно-щитовой. Поначалу мы его хотели утеплить и обложить кирпичом, но потом решили построить новый дом.
В целях экономии решили строить сами. Первый год мы приводили в порядок участок. На следующий год залили фундамент и с весны начали строительство. В 2009 году построили первый этаж и поняли: не хотим, чтобы лестница была посреди дома. Сделали лестницу на второй этаж сбоку. Так появилась первая пристройка к дому.
На зиму мы законсервировали первый этаж. Со следующей весны продолжили дальше. В 2010 году построили второй этаж и накрыли крышу. Я хотела невысокий второй этаж, но мой брат поставил стропила в полную длину, и так у нас появился еще и третий этаж.
Далее мы искали печника. Эта единственная часть работы, за которую мы не рискнули взяться сами. В то лето мы его так и не нашли. Не знали, что все хорошие мастера уже заняты на все лето еще с апреля. Но время мы не теряли: перестроили старый туалет. Новый сделан из холодильной камеры, что оказалось практично и красиво.
В следующем году уже с января начали искать печника. В мае наш мастер приступил к работе. За три недели у нас появилась чудо-печка, которой мы очень довольны.
Мой муж любит готовить в печке. Теперь мы балуем наших гостей солянкой, перловкой с мясом, курицей в горшке и многими другими вкусностями.
В прошлом году приступили к разбивке второго этажа. Посчитали, что его будет дешевле сделать, и нужны были спальные места.
Семья у нас большая: трое детей, мама, папа, еще приезжает тетка, племянники. В связи с тем, что у нас красивые балки, мы с мужем решили их оставить, и потолок подшивали между балками, предварительно их отшлифовав и покрыв лаком. Зато мне очень не нравилась труба от печки на втором этаже.
В итоге сама сделала фальш-камин из гипсокартона.
Самым сложным было сделать дугу в камине. Потом покрасили ее в один цвет с трубой, нарисовала трещинки, чтобы состарить кирпич и вмонтировали столешницу.
В этом году приступили к самому приятному — поклейке обоев. Обои все белорусского производства. У нас появилась спальня и детская.
В большой комнате мне хотелось очень иметь дерево. Никак не могла придумать куда и как его всунуть. Решила сделать на большой стене. Поначалу планировали просто нарисовать, но потом захотелось его сделать рельефным и выпуклым.
Картину в карандаше нарисовал знакомый, единственный художник-летчик Селютин. Потом появился мостик. К окончательному, рельефному и выпуклому виду я привела все с помощью пены и штукатурки.
В процессе рисования у нас получилась сакура, потом появилась гора Фудзияма.
Потом у пруда появились камни, полетели орлы и бабочки. К теме Японии над диваном повесили циновку с пейзажем японской деревни. Таким получился зал еще не все доделали, не дошли руки.
Сейчас мы обшиваем первый этаж.
Наши затраты составили на сегодня 37 070 BYN (18 900 у.е.).
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Незапланированный третий этаж. *Партнерский материал
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