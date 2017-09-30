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TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы увидим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получит приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

Рассказ Ирины:

— Свою дачу мы купили в 2006 году за 500 долларов, что на тот момент это было очень дешево. Но участок был заросший, а домик — в ужасном состоянии.





Дом был деревянно-щитовой. Поначалу мы его хотели утеплить и обложить кирпичом, но потом решили построить новый дом.





В целях экономии решили строить сами. Первый год мы приводили в порядок участок. На следующий год залили фундамент и с весны начали строительство. В 2009 году построили первый этаж и поняли: не хотим, чтобы лестница была посреди дома. Сделали лестницу на второй этаж сбоку. Так появилась первая пристройка к дому.





На зиму мы законсервировали первый этаж. Со следующей весны продолжили дальше. В 2010 году построили второй этаж и накрыли крышу. Я хотела невысокий второй этаж, но мой брат поставил стропила в полную длину, и так у нас появился еще и третий этаж.









Далее мы искали печника. Эта единственная часть работы, за которую мы не рискнули взяться сами. В то лето мы его так и не нашли. Не знали, что все хорошие мастера уже заняты на все лето еще с апреля. Но время мы не теряли: перестроили старый туалет. Новый сделан из холодильной камеры, что оказалось практично и красиво.





В следующем году уже с января начали искать печника. В мае наш мастер приступил к работе. За три недели у нас появилась чудо-печка, которой мы очень довольны.





Мой муж любит готовить в печке. Теперь мы балуем наших гостей солянкой, перловкой с мясом, курицей в горшке и многими другими вкусностями.

В прошлом году приступили к разбивке второго этажа. Посчитали, что его будет дешевле сделать, и нужны были спальные места.





Семья у нас большая: трое детей, мама, папа, еще приезжает тетка, племянники. В связи с тем, что у нас красивые балки, мы с мужем решили их оставить, и потолок подшивали между балками, предварительно их отшлифовав и покрыв лаком. Зато мне очень не нравилась труба от печки на втором этаже.





В итоге сама сделала фальш-камин из гипсокартона.





Самым сложным было сделать дугу в камине. Потом покрасили ее в один цвет с трубой, нарисовала трещинки, чтобы состарить кирпич и вмонтировали столешницу.



Подпись: Спальня

В этом году приступили к самому приятному — поклейке обоев. Обои все белорусского производства. У нас появилась спальня и детская.



Подпись: Детская

В большой комнате мне хотелось очень иметь дерево. Никак не могла придумать куда и как его всунуть. Решила сделать на большой стене. Поначалу планировали просто нарисовать, но потом захотелось его сделать рельефным и выпуклым.





Картину в карандаше нарисовал знакомый, единственный художник-летчик Селютин. Потом появился мостик. К окончательному, рельефному и выпуклому виду я привела все с помощью пены и штукатурки.





В процессе рисования у нас получилась сакура, потом появилась гора Фудзияма.





Потом у пруда появились камни, полетели орлы и бабочки. К теме Японии над диваном повесили циновку с пейзажем японской деревни. Таким получился зал еще не все доделали, не дошли руки.





Сейчас мы обшиваем первый этаж.









Наши затраты составили на сегодня 37 070 BYN (18 900 у.е.).







Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — Рассказ, который прислала нам Ирина – это история с размахом. Из неё видно, как большая семья нашей героини всегда стремится к большему. Не достаточно старого хлипкого дома – нужен новый; два этажа тянуться вверх, но их также оказывается недостаточно – появляется третий. Во всём этом чувствуется сильная целеустремлённость, как говорится, «пришёл, увидел, построил». Если что-то не вписывается в общую картину, нужно вписать – и вот мы видим удачный креативный подход в оформлении клозета, а печная труба в результате изящного решения превращается в фальш-камин.

Не смотря на то, что в интерьере каждой комнаты наблюдается общее стремление к минимализму, все они очень сильно отличаются друг от друга, будто хозяева всякий раз хотели попробовать нечто новое. Таким образом, мы становимся зрителями в своеобразной галерее: здесь тёплые оттеки, здесь наоборот – холодные, а здесь – целый хэндмейд барельеф. Сегодняшняя история показывает, как практичность и креативность сотрудничают друг с другом во время стройки и оформления дома благодаря стараниям хозяев. Мы желаем Ирине, чтобы всё доброе в её семье преумножалось, а смелые и полезные креативные эксперименты никогда не заканчивались.

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