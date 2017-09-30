В мире медийных женщин много красоток, которые в свои 40, а то и в 50, и в 60 лет имеют идеальную фигуру. Как такое возможно? У каждой из них — свои секреты, которыми мы сегодня поделимся с вами.

Дженнифер Энистон (47 лет)





Главные секреты этой красавицы, которую все мы помним по роли в «Друзьях», — это йога и правильное питание. Кстати, она не фанатка различного рода омолаживающих спа-процедур, инъекций и ботокса. Намного лучше, говорит актриса, хорошая косметика из обычной аптеки.

Дженнифер Лопес (47 лет)





Джей Ло много работает, но ее главное правило — хороший отдых и правильный сон. Без этих составляющих, считает певица, невозможно иметь по-настоящему здоровое, а потому и красивое тело. Дженнифер к тому же разработала целую фитнес-программу, по которой занимается сама и помогает держать себя в форме другим женщинам. А еще певица отказалась от вредного натурального загара и использует только бронзеры.

Анастасия Заворотнюк (45 лет)





Возраст не мешает выглядеть актрисе превосходно! В этом ей помогают походы в баню, массаж и салоны красоты. Кстати, турецкая баня находится и у нее дома!

Лера Кудрявцева (45 лет)





Правильное питание — залог идеального внешнего вида. Но еще один секрет от Кудрявцевой — массаж, который отлично помогает восстанавливать душевное равновесие и поддерживать тонус кожи. Кроме того, Валерия ежегодно принимает курс витаминов.

Дениз Ричардс (45 лет)





Спокойный и размеренный подход ко всему способен сохранить ваше тело молодым. Удивлены? Стресс — это прямая дорога к испорченной красоте и здоровью. А еще Дениз практикует пробежки по утрам и здоровый 8-часовой сон.

Холли Берри (50 лет)





Хороший сон, а после него — стакан свежевыжатого сока натощак. Видимо, отличное средство! Телу красотки можно только позавидовать. Кстати, она не забывает и о питательных и увлажняющих средствах для кожи.

Ясмина Росси (60 лет)





А эта женщина — уже настоящая легенда. Вы удивитесь, но ее секрет прост: делай то, что ты действительно хочешь делать в своей жизни. Второстепенное значение играют спорт, питание, увлажнение кожи и волос.

Кайли Миноуг (48 лет)





Главные друзья девушки — фитнес и белковая диета. Раньше она могла сделать что угодно ради своей внешности. Но сейчас Кайли отказалась от любого рода хирургических вмешательств.

Синди Кроуфорд (50 лет)





Бывшая супермодель предпочитает народные средства! Например, три раза в неделю она умывается молоком. А еще красавица никогда не выходит на улицу без солнцезащитного крема!

Эль Макферсон (52 года)





Эль — фанат спорта! Она любит бег, йогу, катание на лыжах в горах и на серфе в океане. Не удивительно, что топ-модель обладает шикарным телом. Выбирайте один из подходов или комбинируйте несколько, которые пришлись вам по вкусу, и становитесь настоящими моделями, покоряющими своей красотой!