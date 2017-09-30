Обезьянья экономия: как законы экономики работают у животных

Нам кажется, что финансовое планирование, маркетинг и монополии — это гениальное изобретение человечества. Но оказывается, животными движут те же механизмы.



Обезьяны бонобо. Фото: Reuters / Finbarr O’Reilly / File Photo

1. У обезьян есть свои монополии

Один из законов рыночной экономики — чем больше спрос на какую-то услугу или товар, тем они дороже. Этот механизм работает и у животных. Например, среди обезьян одна из самых популярных услуг — груминг (от английского groom — ухаживать). Это когда одна обезьяна перебирает шерсть другой, чистя ее и вынимая паразитов и мусор. Груминг — это древнейшая валюта у обезьян, на которую можно многое купить — доступ к еде, к защите, к размножению.

Когда ученые изучали стаи бабуинов, то выявили интересную закономерность. Оказалось, что все члены стаи любят играть с малышами. Как правило, в стае малышей не очень много, и к каждой маме выстраивается очередь взрослых сородичей, которые хотят поиграть с ее ребенком. Мама разрешает это делать, но в обмен на груминг: тот, кто хочет поиграть, должен оказать ей груминговый сервис.

Исследования стай с разным количеством малышей показали закономерность: чем больше детенышей в стае, тем меньше стоит груминг для мам. Там, где мама понимает, что ее дитя не единственное, с кем хотят поиграть, она просит меньше груминга, чем такая же мама в стае, где ее малыш — единственный. Там у нее монополия, и она получает столько груминга, сколько хочет, и все готовы его предоставлять.

2. Капуцины знают справедливые цены на товары

Для изучения экономического поведения ученые часто исследуют капуцинов — это небольшие, дружелюбные и очень социальные обезьяны, обитающие в Северной Америке. Для рыночной экономики важно понятие справедливости, и зоологи решили узнать, прореагирует ли капуцин на несправедливое финансовое предложение. Капуцинов можно легко научить пользоваться деньгами, и, научив, ученые провели эксперимент. Обезьянам дали маленькие камушки, которые те использовали, как деньги, посадили их в соседние клетки и предложили им еду. Один капуцин мог купить на свои деньги огурцы, второй — виноград.

Капуцины, как и люди, больше любят виноград, чем огурцы. Экспериментатор одному за его камушки давал огурцы, а второму — виноград. Когда первый капуцин увидел, что сосед за свои «деньги» продолжает получать виноград, а он — огурцы, то начал злиться, швырять огурцы назад в человека, яростно трясти клетку и всячески показывать свое недовольство.

3. Животные умеют экономить…

В другом эксперименте перед обезьяной сидели два ученых, которые предлагали ей разные товары ценой в один камушек — один продавал кусочек желе, другой — кусок яблока. Капуцины одинаково любят и то, и другое и покупали лакомства по желанию, примерно 50 на 50. Но потом учёные повысили цену яблока — теперь оно стоило два камушка, а желе — один. Как только животные это поняли, они стали покупать более дешёвый товар. Желание сэкономить и приобрести за свои деньги больше благ присуще не только людям.

4. … и жертвовать на благотворительность

Также выяснилось, что животные могут проявлять альтруизм и способность делиться материальными благами с ближним. Правда, с оговорками. Как и у людей, процесс дарения и оказания помощи вызывает у обезьян чувство удовлетворения. Впрочем, опять же, как и люди, обезьяны тем щедрее и добрее, чем больше на них смотрят. В экспериментах с капуцинами ученые заметили три тенденции. Во-первых, если обезьянка знает вторую обезьянку, то будет с ней более щедра, чем с незнакомой. Во-вторых, если она знает, что на неё смотрят, она также проявляет больше альтруизма. И в-третьих, если со временем она получает равносильную отдачу от второй обезьянки, то продолжает с ней делиться, а если нет, то начинает вести себя более эгоистично.

5. Обезьянкам знаком «эффект владения»

Ученые обнаружили у капуцинов и более сложный феномен, который свойственен человеку. В экономической теории его принято называть «эффектом владения» — когда мы ценим то, что приобрели, больше той альтернативы, от которой отказались в пользу выбранного. Во время эксперимента ученые продавали обезьянке орехи и семечки, которые капуцины одинаково любят, по одной и той же цене, и в половине случаев она выбирала одно, а в половине — другое. Затем ей продали много орехов, и она их купила. А потом стали предлагать обменять орехи на семечки, и она стала отказываться, хотя раньше ценила их одинаково. Свои орехи стали ей дороже, чем какие-то чужие семечки. Впрочем, когда ей предложили поменять орехи на виноград, она соглашалась, так как в ее системе ценностей виноград был и остался по-прежнему дороже орехов.

6. Рыбы знают толк в хорошем сервисе

Редуан Бшари, этолог из швейцарского Университета Невшателя, много лет погружался с аквалангом в Красное море и изучал там рыб-чистильщиков. Эти маленькие рыбки ползают по телу больших хищных рыб и удаляют с них паразитов, бактерии, грибки, опухоли и омертвевшие ткани. На самом деле процесс оказания услуг организован у чистильщиков сложно и очень напоминает рыночные отношения.

Устроено это так. Рыбка-чистильщик живет в коралловых рифах, и к ней приплывает клиент, большая хищная рыба, например, барракуда. Ученые называют это станциями чистильщиков. Рыба приплывает на станцию, открывает пасть, и чистильщик заплывает внутрь и начинает чистку. Когда чистка окончена, хищник уплывает, а чистильщик ждет нового клиента. Оба довольны — один чист, второй сыт. Такие рыбки на своих станциях обслуживают десятки клиентов в день. Таким образом, есть клиент, который хочет получить сервис, и есть бизнесмен, который предоставляет услугу. Достаточные условия для образования рыночных отношений. Но как и в любом бизнесе, тут случаются риски и накладки.

Во-первых, на станцию может приплыть сразу несколько клиентов одновременно. Тогда они выстраиваются в очередь и ждут. Есть разные виды клиентов. Одни — путешественники — плавают на большие расстояния и свободно меняют станции в зависимости от того, где они оказались. Другие — резиденты, они живут в этом рифе и обслуживаются у одного и того же чистильщика.

Если путешественнику понравилась услуга конкретного чистильщика, и его не заставили ждать в очереди, в 70 процентах случаев он вернется на станцию повторно. Эти путешественники разборчивы, им есть, из чего выбирать и что сравнивать. А резиденты в любом случае приплывают на станцию, потому что у них нет выбора, и плыть им больше некуда. Рыбы-чистильщики это прекрасно понимают, и первыми всегда обслуживают путешественников, и только затем резидентов.

Во-вторых, как и у людей, клиент может получить хороший сервис, а может наткнуться на плохой. Рыбка-чистильщик всегда имеет соблазн съесть с поверхности тела клиента не только твердые ороговевшие клетки, но и откусить кусочек более вкусной и нежной живой ткани, что не входит в планы клиента. Иногда чистильщики жульничают, покусывая клиентов, и те не возвращаются на станцию.

7. Семейный бизнес вызывает доверие

Редуан Бшари также заметил, что клиенты чаще приплывают на станции, которые обслуживает семейная пара чистильщиков, то есть самец и самка. Оказывается, на таких станциях чистильщики намного реже обманывают клиентов, потому что самки более добросовестны, чем самцы. Они сдерживают самцов от сиюминутной выгоды в пользу долгосрочной репутации станции, и клиенты продолжают возвращаться.

Выводы

Природу этих механизмов, врожденные они или приобретённые, ученым еще предстоит выяснить. Но уже очевидно одно — многое из того, что мы считаем осмысленным и рациональным экономическим поведением у людей, отнюдь не наше достижение. Когда мы выбираем машину, страховку или берем кредит, нами движут древнейшие механизмы, заложенные эволюцией тогда, когда человечества как вида еще даже не существовало.