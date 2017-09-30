Налог на отдыхающих. Сколько Беларусь зарабатывает на курортном сборе

Одним из «старожилов» среди налоговых платежей, действующих сегодня в Беларуси, является сбор с довольно колоритным для нашей республики названием — «курортный», говорится в статье в журнале Минфина « Финансы, Учёт, Аудит ». Это своего рода аналог туристического налога, действующего в ряде стран мира, пользующихся популярностью среди туристов, но со своей спецификой: взимается с отдыхающих белорусских здравниц. Для бюджета страны платеж не играет существенной роли, что отражает вклад данной сферы в экономику. Но если для одних районов полученные суммы носят символический характер, то для некоторых (имеющих ограниченные источники доходов) являются ощутимым подспорьем для местной казны.



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«Налог на отдыхающих»

В Беларуси курортный сбор, который относится к числу местных налогов и зачисляется в бюджеты районов, сохранился еще со времен Советского Союза. Он взимается с отдыхающих в санаторно-курортных и оздоровительных организациях, расположенных на территории соответствующих административно-территориальных единиц. При этом сначала физлица, приезжавшие на отдых в здравницы, уплачивали наличными определенную фиксированную сумму дополнительно к стоимости путевки. Впоследствии размер курортного сбора включили в стоимость путевки и отрегулировали порядок его уплаты санаторно-курортными учреждениями.

При этом на протяжении длительного периода времени максимальная ставка сбора, которую могли устанавливать местные власти, составляла 3%. А с 2016 года ее предельный размер, в соответствии с поправками в Налоговый кодекс Беларуси, был увеличен до 5% от стоимости путевки. В случае же ее отсутствия налоговой базой для данного сбора является стоимость проживания и питания, медицинских и оздоровительных услуг.

От уплаты «налога на отдыхающих» освобождаются белорусы, которые направляются на оздоровление и санаторно-курортное лечение бесплатно. Районные власти, наряду со ставкой сбора на своей территории, устанавливают также льготные категории граждан, с которых платеж не взимается либо взимается частично (как правило, это дети, пенсионеры, ветераны, инвалиды и другие категории населения). При этом данный сбор не является целевым, то есть власти вправе использовать полученные средства по своему усмотрению.

Интересно, что в России курортный сбор действовал с 1991 по 2004 год, а его предельный размер составлял 5% от минимальной месячной заработной платы. При этом в следующем году власти соседней страны вновь вводят данный налог. В качестве эксперимента он будет действовать в четырех регионах РФ — Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится почти пять лет — с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Размер сбора для отдыхающих (за исключением льготных категорий) составит не более 50 RUR (0,8 USD в эквиваленте) в сутки в первый год эксперимента и не более 100 RUR (1,7 USD) — в последующие. При этом данный налог не войдет в стоимость проживания туриста, а будет оплачиваться отдельно. Взимать сбор и отвечать за его своевременное перечисление в местный бюджет будут объекты размещения (гостиницы, кемпинги, индивидуальные предприниматели, сдающие квартиры внаем, и т.д.). Доходы от выплат пойдут на содержание курортной инфраструктуры в этих регионах.

Региональные особенности

Из 118 районов Беларуси доходы от курортного сбора имеют менее половины (в 2016 году их было 51). За минувший год объем поступлений увеличился в текущих ценах в полтора раза и составил 4,7 миллиона рублей. Столь значительный прирост произошел во многом за счет увеличения предельной ставки курортного сбора почти в 1,7 раза — с 3% до 5%. При этом за семь месяцев текущего года было получено около 3,2 миллиона рублей, что сопоставимо с величиной данного сбора за 2015 год.

Среди местных налогов курортный сбор лидирует по объему поступлений. Например, от сбора с заготовителей в 2016 году в казну было получено 2,4 миллиона рублей (рост в текущих ценах в 2,1 раза к уровню 2015-го), от налога за владение собаками — 1,3 миллиона рублей (+33,1%).

В свою очередь, показатели в долларовом эквиваленте за последние годы существенно не изменились. Например, в 2010 году поступления от курортного сбора составили чуть более 2 миллионов долларов, а по итогам минувшего года — около 2,4 миллиона долларов. При этом самым урожайным для бюджета стал 2014 год, когда доходы от данного источника достигли 3,2 миллиона долларов в эквиваленте.

Топ-10 районов Беларуси по объему поступлений в бюджет от курортного сбора в 2016 году, рублей Дятловский Минский Гродненский Брестский Витебский 585,6 576,7 275,1 250,1 222,3 Жабинковский Лепельский Рогачевский Пружанский Докшицкий 215,5 196,9 175,6 173,6 159,5

В целом курортный сбор играет весьма скромную роль для белорусской казны. По итогам минувшего года поступления составили 0,016% в общем объеме доходов консолидированного бюджета Беларуси (для сравнения: в 2010 году показатель равнялся 0,012%).

Однако в разрезе отдельных местных бюджетов «налог на отдыхающих» довольно значим. Например, удельный вес этого платежа в объеме собственных доходов бюджета Дятловского района по итогам минувшего года составил 3,7%. К слову, данный регион является лидером по величине поступлений от курортного сбора — в минувшем году было получено 585,6 тысячи рублей (около 290 тысяч долларов в эквиваленте). Основной объем средств «обеспечивают» расположенные на территории района санатории «Радон» и «Альфа Радон». К слову, ставка курортного сбора для посетителей местных здравниц составляет 5% от стоимости путевки.

В число передовиков по величине собранных средств входит и Минский район, на территории которого, в границах зоны отдыха «Минское море», расположен ряд оздоровительных учреждений (среди них, в частности, санатории «Белорусочка», «Криница», «Пралеска», «Юность»). При этом ставка курортного сбора для посетителей здесь ниже — 3%. Однако, в отличие от Дятловского района, для пристоличного региона эти поступления практически незаметны. Они занимают всего 0,2% в объеме доходов районного бюджета, который, к слову, является бездотационным.

Наименьшую сумму от курортного сбора в минувшем году получил Городокский район Витебской области (36,4 BYN).

В текущем году темпы поступлений от «налога на отдыхающих» существенно повысились при сохранении предельной ставки на прежнем уровне, что свидетельствует о росте объемов санаторно-оздоровительных услуг. На 1 августа от курортного сбора было привлечено 3,2 миллиона рублей, что составляет почти 70% от уровня 2016 года. При этом сохраняющий за собой лидерство Дятловский район за семь месяцев «заработал» почти столько же, сколько за весь предыдущий год.

Интересно, что среди регионов, имеющих доходы от курортного сбора, отсутствует Мядельский район, который считается главной «здравницей» страны. Он является одним из лидеров в Беларуси по числу санаторно-курортных и оздоровительных организаций и других специализированных средств размещения. Здесь функционирует единственная в республике курортная зона Нарочанского края, занимающая около половины от общей площади района.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дополнительного доходного источника для бюджета Мядельский район лишился еще 17 лет назад. С 2000 года, в соответствии с указом президента, с посетителей санаториев, туристско-оздоровительных комплексов и зон отдыха, расположенных на территории Национального парка «Нарочанский» (создан в 1999 году), вместо курортного сбора взимаются компенсационные выплаты (фактически — тот же налог). Но поступают эти средства не в бюджет Мядельского района, а на счет нацпарка «для проведения природоохранных мероприятий».

В свою очередь, размер этих платежей привязан к базовой величине, а не к стоимости путевки, как на остальной территории республики. Так, за каждый день пребывания в здравнице с белорусов возьмут 1/24 базовой величины (в настоящее время — 0,96 рубля), а отдыхающим на территории Нарочанского парка самостоятельно (т.е. без путевок и курсовок) придется уплатить 1/10 базовой величины (2,3 рубля). Для иностранцев установлен фиксированный «тариф» в размере 1 доллар в день.

При стоимости летней путевки в санатории на 12 дней в размере 756 долларов курортный сбор для иностранного туриста в «обычном» белорусском санатории составит около 40 долларов в эквиваленте (при ставке сбора на уровне 5%). В свою очередь, для зарубежных гостей, отдыхающих в санаториях на территории Нарочанской курортной зоны, сбор (при аналогичных стоимости путевки и количестве дней отдыха) составит 12 долларов.

В условиях довольно ограниченных собственных доходов «курортные» поступления могли бы стать подспорьем для бюджета Мядельского района. Его ключевым источником является подоходный налог, на долю которого приходится более половины в общем объеме поступлений (по данным за 2016 год — 51,4%). При этом его основными плательщиками являются работники бюджетного сектора.

В свою очередь, достаточно низкий вклад от налога на прибыль и доходы (около 7%) свидетельствует о скромном развитии экономики Мядельского района (на его территории нет развитой промышленности, а основной специализацией является сельское хозяйство и переработка).

К слову, собственные доходы покрывают лишь около 40% от потребностей района. Как следствие почти 60% в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет составляют дотации из областной казны. При этом более половины расходов направляется на социальную сферу (в том числе на образование — почти треть, на здравоохранение — 21%).

Зона комфорта

В последние годы особое внимание государства в развитии санаторно-курортной сферы было направлено на Нарочанский регион, единственный, кто в республике имеет статус курортной зоны. Для этого была принята соответствующая государственная программа на 2011−2015 годы. В ходе ее реализации были реконструированы (за счет бюджетных средств и собственных средств предприятий, а также частных инвесторов) местные здравницы, обновлена курортная инфраструктура, которая была сформирована несколько десятилетий назад и уже не соответствовала современным реалиям, проведено благоустройство территории здравниц и пляжных зон на побережье озера Нарочь, а также населенных пунктов Мядельского района.

К слову, помимо курортной зоны Нарочанского региона, в Беларуси в настоящее время официально утверждены четыре курорта республиканского значения, семь — местного. При этом состав данных территорий периодически меняется.

Всего в Нарочанском регионе расположено порядка десяти аттестованных санаторно-курортных и оздоровительных организаций с возможностью круглогодичного приема отдыхающих. Одной из крупнейших здравниц курортной зоны (и в республике) является санаторий «Приозерный», принадлежащий Управлению делами президента. В 2016 году по результатам проведенной государственной аттестации ему была присвоена высшая категория. Всего же такой статус в Беларуси имеют 16 санаториев, а для его получения необходимо иметь широкий перечень медицинских услуг, высокий уровень сервиса и материально-технической базы.

Как рассказал директор санатория «Приозерный» Алексей Шапетько, в 2016 году здесь отдохнули 12,8 тысяч человек, из них более половины (55%) — иностранцы (к слову, здравница входит в тройку наиболее популярных и посещаемых зарубежными туристами). И хотя география посетителей достаточно широкая (страны Балтии, Азербайджан, США, Германия, Греция, Туркменистан и т.д.), основной контингент среди зарубежных гостей составляют граждане России.

В летний период санаторий работает на полную мощность и дефицита клиентов, как правило, не испытывает. Например, в минувшем году, несмотря на кризисные явления в экономиках Беларуси и России, «Приозерный» не смог полностью удовлетворить высокий спрос: число желающих отдохнуть было порядка 500 человек, тогда как количество мест составляет 450.

Однако в межсезонье и зимой (кроме периода новогодних каникул) поток отдыхающих традиционно снижается. Как и стоимость путевок. Например, отдых осенью обойдется на 20−30% дешевле по сравнению с летним сезоном.

Снижение покупательской способности граждан (как белорусов, так и россиян) в целом сказалось на посещаемости санатория.

— Мы об этом судим по нашим постоянным клиентам. Кто-то сократил продолжительность отдыха, кто-то перенес сроки с летних месяцев на другой период. Ведь если хочется отдохнуть, всегда можно найти оптимальный по цене период, — отметил Алексей Шапетько.

Директор санатория убежден, что 12−13 тысяч человек, готовых заплатить за качественный отдых, найти вполне реально. При этом основной объем путевок санаторий реализует самостоятельно, без помощи турагентств (через кол-центр и Интернет). А главным средством продвижения услуг являются отзывы посетителей, отметил руководитель здравницы. Постоянным клиентам (а их около 6 тысяч) санаторий выдает карту гостя. Некоторые из них, по словам директора, приезжали около 15 раз.

Пока санаторий работает в основном со странами постсоветского пространства и на русскоязычном рынке, но рассчитывает расширить географию клиентов из дальнего зарубежья. Правда, пятидневный безвизовый режим для иностранных граждан никак не сказался на «Приозерном». Этого крайне мало для отдыха: день приезда, день отъезда, остается всего три дня. Более действенной мерой, считает А. Шапетько, было бы расширение «безвиза» до 12 дней.

Белорусский санаторно-курортный рынок интересен для иностранцев в первую очередь своей медицинской составляющей: наличием большого количества лечебных процедур, недорогой современной диагностикой. В европейских санаториях аналогичные по качеству медицинские услуги и консультации у врачей узкой специализации будут стоить дороже, отмечают специалисты. При этом лечебная база у большинства белорусских санаториев находится на высоком уровне. В ее модернизацию вкладываются значительные средства.

Важным фактором является ценовая политика. По словам Алексея Шапетько, в диапазоне до 50 долларов в сутки белорусские санатории довольно привлекательны по соотношению «цена — качество» для иностранцев, прежде всего россиян. В свою очередь, в сегменте выше 50 долларов нашим здравницам в борьбе за клиента оказывают серьезную конкуренцию курорты Чехии и Германии. А потому стратегия белорусских санаториев, направленная на увеличение цены в последние годы, сегодня уже себя не оправдывает, учитывая рост конкуренции на рынке Беларуси и в ближнем зарубежье.

Стоимость путевки с лечением в санатории «Приозерный» для белорусов нынешним летом составляла в зависимости от типа гостиничного номера от 85 до 142 рублей в сутки на человека, для иностранцев — от 63 до 117 долларов (т.е. выше на 30−50%). Цена проживания в коттеджном домике санатория в летний период составляла от 115 рублей в сутки на человека (для иностранцев — около 100 долларов). В стоимость путевки, помимо проживания, входят несколько медицинских процедур в день по показаниям врача, ежедневное посещение бассейна, питание (шведский стол).

По мнению директора «Приозерного», сегодня в Беларуси «добрый десяток» санаториев может конкурировать с зарубежными здравницами не только по цене, но и по высокому сервису, развитой инфраструктуре. А остальные за ними подтягиваются.

— Если улучшить уровень сервиса (комфортность номеров для проживания), инфраструктуру, обеспечить удобную доставку туристов из аэропорта в санаторий, то у белорусских здравниц будут очень хорошие перспективы для привлечения посетителей из дальнего зарубежья. Нужна грамотная маркетинговая политика, активное продвижение своих услуг на рынках дальнего зарубежья, — считает Алексей Шапетько.

Правда, слабым местом санаториев является иностранный язык. Например, персонал «Приозерного» (за исключением специалистов отдела маркетинга), по словам его директора, английским «в большинстве своем» не владеет, «но над этим работает». Тем не менее, убежден руководитель здравницы, языковой барьер не является сдерживающим фактором для притока туристов.

— Будет спрос — будут и соответствующие курсы для работников, появятся таблички на нескольких языках.

Цифры и факты о санаторно-курортной сфере Беларуси — На начало 2017 года в Беларуси насчитывалось 113 санаторно-курортных организаций (на 28,9 тыс. мест), из них 76 санаториев (на 20,4 тыс. мест). — Наибольшее число санаториев (29) размещено в Минской области, из них на территории Мядельского района — 8. На втором месте по числу здравниц располагается Брестчина — 11, в остальных областях — по 9. В столице санаториев нет. — За 2016 год санатории посетили 402 тыс. человек, что на 12,3 тыс. (3,1%) больше, чем в 2015 году. Для сравнения: в 2015-м число посетителей сократилось на 41,4 тыс., или почти на 10% к уровню 2014 года, который пока остается рекордным (431,1 тыс.). — Средняя заполняемость санаторно-курортных организаций в 2016 году составила, по данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, около 80%. — Доля иностранных граждан в общем количестве посетителей белорусских санаторно-курортных организаций составляет около 40%, из них 80% граждан России. — На долю жителей стран, не входящих в СНГ, в 2016 году приходилось 1,5% от общего числа лиц, размещенных в санаторно-курортных, оздоровительных организациях и других специализированных средствах размещения. По сравнению с 2015 годом показатель вырос в 1,5 раза. — Стоимость путевки в белорусских санаториях для отдыхающих в 2016 году составила (без учета дополнительных платных услуг) в среднем 292 доллара в эквиваленте (для сравнения: в 2014 году — 444 доллара). — За 2016 год цены на санаторно-оздоровительные услуги в Беларуси, по данным Белстата, увеличились на 7,1%. При этом за январь — июнь 2017 года данные услуги подорожали на 11,7% (при росте потребительских цен за этот же период в среднем по республике на 3,4%). — В 2016 году на укрепление материально-технической базы санаторно-курортные и оздоровительные организации Беларуси направили 48,5 миллиона рублей (около 25 миллионов долларов в эквиваленте).

Белорусские здравницы являются лидерами по объему полученной выручки на рынке туристической индустрии Беларуси. Так, в 2016 году они оказали санаторно-курортных и оздоровительных услуг на сумму около 320 миллионов рублей (порядка 160 миллионов долларов в эквиваленте), а также дополнительных платных услуг (не входящих в стоимость путевки) — на 57,6 миллиона рублей (из них основной объем приходится на медицинские).

Для сравнения: выручка гостиниц и аналогичных средств размещения за минувший год составила 182,7 миллиона рублей (около 90 миллиона долларов), субъектов агроэкотуризма (агроусадьбы) — 14,6 миллиона рублей (7,4 миллиона. долларов), индивидуальных средств размещения (квартиры, комнаты в квартирах, дома, сельские усадьбы, коттеджи, сдаваемые внаем) — 47,7 миллиона рублей (около 24 миллионов долларов).