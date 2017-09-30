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Производственная травма: Мэрилин Мэнсон госпитализирован со сцены
01.10.2017 09:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Мэрилин Мэнсон (Брайан Хью Уорнер) — американский рок-музыкант, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson пострадал во время сольного концерта в Нью-Йорке.
Выступления музыканта всегда были богаты на визуальные эффекты и перформансы, носящие неоднозначный и порой двусмысленный характер. Но на концерте в Нью-Йорке страсть к эффектам довела исполнителя до госпиталя.
На видео видно, как во время исполнения Sweet Dreams, после спецэффекта со вспыхнувшими софитами на музыканта упала декорация в форме двух больших пистолетов. Музыканты еще 20 секунд играли, пока на помощь к солисту спешила охрана. Несколько минут потребовалось для того, чтобы вытащить Мэнсона из-под нее, затем певца положили на носилки и унесли.
Зрители вначале приняли происходящее за очередной спецэффект, но когда они поняли, что происходящее правда, раздались крики ужаса.
Данных о возможных травмах исполнителя пока не поступало. Следующий концерт Мэнсона должен пройти 2 октября в Бостоне, о его отмене пока ничего не сообщалось.
Инцидент произошел за несколько дней до того, как он выпустит свой 10-й студийный альбом Heaven Upside Down.
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Видеокадры, как на музыканта упала объемная декорация, когда он начал исполнять одну из самых известных песен Sweet Dreams, уже выложили в соцсетях.
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