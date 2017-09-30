Бонча: в октябре не бросайте слов на ветер /

Главное астрологическое событие октября — это переход Юпитера из знака Весы в знак Скорпиона. Произойдет это 10 октября. Юпитер связан с властью, законом, социумом, идеологией. Все эти сферы на целый год приобретут "скорпионий" оттенок экстремальности, говорит астролог. В положительном плане можно отметить, что Скорпион связан с повышенной степенью живучести.



© Фото: из личного архива Светланы Драган Драган: мир негласно перекраивается

"К примеру, Октябрьская революция, столетие которой придется на ноябрь этого года, произошла при Солнце в Скорпионе, и отчасти это дало советскому народу повышенную степень выживаемости и сверхусилия в освоении сверхзадач — индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса", — рассказал Бонча.

Негатив может проявиться в социальных волнениях: в начале октября Юпитер будет находиться в противостоянии с Ураном, который связан со свободой и новшествами. Волнения вероятны в странах, где есть для этого предпосылки, например, во Франции. Неожиданности могут произойти с начальниками различного уровня, если они ранее предпринимали авантюрные действия.

Сближение Марса и Венеры в начале октября может проявиться в конфликтах между мужчинами и женщинами. Новолуние 19 октября может повысить вероятность поломок электроприборов и сбоев в работе электросетей. Лучше зря не рисковать, родителям стоит уделить повышенное внимание детям, и не бросать слов на ветер — они могут обидеть тех, кому адресованы. А в целом октябрь можно считать благоприятным.

Беседу с астрологом Вячеславом Бончей слушайте на радио Sputnik Беларусь.