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Бонча: в октябре не бросайте слов на ветер

01.10.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Главное астрологическое событие октября — это переход Юпитера из знака Весы в знак Скорпиона. Произойдет это 10 октября. Юпитер связан с властью, законом, социумом, идеологией. Все эти сферы на целый год приобретут "скорпионий" оттенок экстремальности, говорит астролог. В положительном плане можно отметить, что Скорпион связан с повышенной степенью живучести.

Бонча: в октябре не бросайте слов на ветер
© Фото: из личного архива Светланы Драган
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"К примеру, Октябрьская революция, столетие которой придется на ноябрь этого года, произошла при Солнце в Скорпионе, и отчасти это дало советскому народу повышенную степень выживаемости и сверхусилия в освоении сверхзадач — индустриализация, победа в Великой Отечественной войне, освоение космоса", — рассказал Бонча.

Негатив может проявиться в социальных волнениях: в начале октября Юпитер будет находиться в противостоянии с Ураном, который связан со свободой и новшествами. Волнения вероятны в странах, где есть для этого предпосылки, например, во Франции.  Неожиданности могут произойти с начальниками различного уровня, если они ранее предпринимали авантюрные действия.

Сближение Марса и Венеры в начале октября может проявиться в конфликтах между мужчинами и женщинами. Новолуние 19 октября может повысить вероятность поломок электроприборов и сбоев в работе электросетей.  Лучше зря не рисковать, родителям стоит уделить повышенное внимание детям, и не бросать слов на ветер — они могут обидеть тех, кому адресованы. А в целом октябрь можно считать благоприятным.

Беседу с астрологом Вячеславом Бончей слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Традиционно в начале нового месяца астролог Вячеслав Бонча дал свой прогноз на радио Sputnik Беларусь: что готовят населению планеты небесные светила в октябре.

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