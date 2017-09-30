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Отель из бетонных труб: в Мексике за три месяца построили супер бюджетную гостиницу

01.10.2017 10:16 — Разное | Tut.by  
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В Мексике появился отель, номера которого представляют собой обыкновенные бетонные трубы большого диаметра. На его возведение и обустройство территории ушло всего 3 месяца. Оригинальная гостинница так и называется «ОтельТруба» или TubeHotel.

Суть концепции состоит в том, чтобы при минимуме вложений возвести сооружение, пригодное для жизни на природе. Отель представляет собой два десятка бетонных труб, сгруппированных по 3 штуки и расположенных полукругом. Две трубы — это основание — первый этаж. Вторая труба, расположенная сверху — второй этаж, на который ведёт металлическая лестница. Задняя часть трубы забетонирована. Спереди расположена панорамная дверь со шторами.


Фото: www.tubohotel.com

По замыслу владельца отеля, подобный подход позволяет добиться максимального единения с природой. Ведь из «окон» отеля открывается превосходный вид на горные хребты.

На возведение отеля и обустройство территории ушло всего 3 месяца. Причём, все работы (кроме доставки труб) выполнялись самими сотрудниками отеля.


Фото: www.tubohotel.com

Каждая труба размером 2.5×3.5 метра (диаметр и ширина) рассчитана на одновременное пребывание двух человек. В «номере» помещается кровать и небольшое отделение для хранения вещей. Ни водопровода, ни ванны, в силу ограниченности пространства, в помещении нет. Все удобства находятся снаружи, на территории отеля, в специально отведённом месте, где находится несколько саун, душевых и туалетных комнат.

Так как под «номера» не нужно возводить фундамент, то отель можно погрузить манипулятором на несколько грузовиков и перевезти в любое место. Отель рассчитан на постояльцев с небольшим бюджетом. Сутки пребывания в отеле стоят около 40 $, что, по местным меркам, весьма недорого.


Фото: www.tubohotel.com

В дальнейшие планы владельца входит расширение отеля. Простота конструкции позволяет, лишь изменив размеры труб, возводить кемпинги как для студентов или путешественников-одиночек, так и для больших компаний. Для этого нужно увеличить размеры «труб-комнат» и поставить их друг на друга их по формуле 3+2+1.

 
 
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Отель представляет собой два десятка бетонных труб, сгруппированных по 3 штуки и расположенных полукругом.

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