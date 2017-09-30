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Как сэкономить на воде солидные суммы денег. 25 советов специалистов "Минскводоканала"

01.10.2017 10:11 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси уже со следующего года намерены выйти на 100-ную оплату ЖКУ (кроме отопления). В этой ситуации белорусы уже начинают экономить на «коммуналке». Специалисты «Минскводоканала» рассказали, как можно сократить траты за потребленную воды.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Экономия воды в ванной комнате

  • Первым делом обратите внимание на кран. Часто мы игнорируем то, что незакрытый или неисправный кран капает. Только представьте, капающий кран расходует до 8 000 литров воды за год! Приучите детей плотно закручивать ручку крана после использования воды.

  • При чистке зубов не следует оставлять кран постоянно открытым, лучше всего включать воду в начале и конце процедуры. Еще лучше для этих целей воспользоваться стаканчиком, набрав в него воду для полоскания рта. Это позволит сэкономить 15 литров в минуту, то есть 757 литров в неделю в перерасчете на четырех членов семьи.
  • Во время мытья рук откройте кран на половину, а не до упора, так как из полностью открытого крана вытекает воды больше, чем можно предположить.
  • Умываясь по утрам холодной водой, Вы не только экономите воду в быту, но и закаляете организм (данный совет приемлем только для здорового человека).
  • Выключая кран во время бритья можно сэкономить до 380 литров в неделю на одного человека.
  • Очень важно исправить все протечки, обеспечив герметичность крана. Так как из слегка капающего крана (примерно 10 капель в минуту) вытекает не менее 160 литров за месяц.
  • Стоит отдать предпочтение душу, нежели ванной, так как для принятия одной полной ванны вам потребуется в три раза больше воды, чем принятие 5−7 минутного душа, к тому же, как правило, после принятия ванны требуется дополнительное ополаскивание под душем.
  • Если без ванны не обойтись, попробуйте заполнять ее на 50%, экономия воды при каждом приеме составит до 20 литров.
  • Сократив время пребывания в душе до 5−7 минут можно сэкономить до 20 литров воды при каждом приеме. К тому же, принимая душ не обязательно оставлять поток воды постоянно включенным, пользуйтесь водой только для ополаскивания и смывания пены.

Экономия воды в туалете

  • Знаете ли вы, что подтекающий сливной бачок унитаза расходует до 260 литров в день? За год потери воды из такого бачка могут составить свыше 16 000 литров!
  • Ручка слива, которая часто остается в приоткрытом положении, также допускает значительные потери воды. Следует ее заменить либо исправить.
  • Значительная экономия воды будет достигнута при установке комбинированного унитаза, обеспеченного двойным сливом 6/3. Таким образом, семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить до 24 000 литров воды в год.
  • Все, что можно выбросить в мусорное ведро, не должно попадать в унитаз, экономия воды в этом случае составит до 25 литров в день.

Экономия воды на кухне

Несомненно, на кухне воду экономить совсем непросто, так как само назначение данной комнаты предполагает постоянное использование воды.

  • Если имеется посудомоечная машина, то попробуйте использовать ее при полной загрузке, так вы сэкономите до 60 литров воды.
  • Исследования показали, что качественная посудомоечная машина позволяет сэкономить до 60% воды, нежели мыть посуду вручную под проточной водой.
  • При мытье посуды целесообразнее использовать пробку для раковины, это поможет в 3 раза снизить расход воды, по сравнению с мытьем посуды под проточной водой.
  • При ручной мойке посуды заполните одну из раковин (или какую-либо другую емкость) водой с моющим средством, и смывайте в другой раковине под небольшим напором проточной воды. Так можно сэкономить до 60 литров воды в день на одного человека.
  • Овощи и фрукты следует мыть в наполненной водой емкости (например, с добавлением небольшого количества натурального уксуса для дезинфекции) и потом только ополаскивать под проточной водой.
  • Помните, мытье грязной посуды под сильной струей расходует, в среднем, свыше 100 литров воды!

Экономия воды при стирке

  • При стирке в современных стиральных машинах вода используется экономнее, нежели при стирке вручную.
  • Несмотря на то, что стиральные машины с фронтальной загрузкой дороже устройств с вертикальной загрузкой, они потребляют в 3 раза меньше воды.
  • Использовать стиральную машину целесообразно при полной загрузке, по возможности, устанавливая необходимый уровень подачи воды.

Современная техника — в помощь

  • Замена старого оборудования с упругими прокладками на современные кран-буксы с металлокерамическими элементами позволит забыть о постоянно капающей воде из крана.
  • Качественные аэраторы-распылители, установленные на смесителях (в том числе и душевых) позволяют расходовать в 2 раза меньше воды, к тому же они удобны в использовании.
  • При использовании рукоятки душа с прерывателем потока воды, возможно будет снизить расход воды еще на четверть.

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