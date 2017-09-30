В Беларуси уже со следующего года намерены выйти на 100-ную оплату ЖКУ (кроме отопления). В этой ситуации белорусы уже начинают экономить на «коммуналке». Специалисты «Минскводоканала» рассказали, как можно сократить траты за потребленную воды.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Экономия воды в ванной комнате

Первым делом обратите внимание на кран. Часто мы игнорируем то, что незакрытый или неисправный кран капает. Только представьте, капающий кран расходует до 8 000 литров воды за год! Приучите детей плотно закручивать ручку крана после использования воды.

При чистке зубов не следует оставлять кран постоянно открытым, лучше всего включать воду в начале и конце процедуры. Еще лучше для этих целей воспользоваться стаканчиком, набрав в него воду для полоскания рта. Это позволит сэкономить 15 литров в минуту, то есть 757 литров в неделю в перерасчете на четырех членов семьи.

Во время мытья рук откройте кран на половину, а не до упора, так как из полностью открытого крана вытекает воды больше, чем можно предположить.

Умываясь по утрам холодной водой, Вы не только экономите воду в быту, но и закаляете организм (данный совет приемлем только для здорового человека).

Выключая кран во время бритья можно сэкономить до 380 литров в неделю на одного человека.

Очень важно исправить все протечки, обеспечив герметичность крана. Так как из слегка капающего крана (примерно 10 капель в минуту) вытекает не менее 160 литров за месяц.

Стоит отдать предпочтение душу, нежели ванной, так как для принятия одной полной ванны вам потребуется в три раза больше воды, чем принятие 5−7 минутного душа, к тому же, как правило, после принятия ванны требуется дополнительное ополаскивание под душем.

Если без ванны не обойтись, попробуйте заполнять ее на 50%, экономия воды при каждом приеме составит до 20 литров.

Сократив время пребывания в душе до 5−7 минут можно сэкономить до 20 литров воды при каждом приеме. К тому же, принимая душ не обязательно оставлять поток воды постоянно включенным, пользуйтесь водой только для ополаскивания и смывания пены.

Экономия воды в туалете

Знаете ли вы, что подтекающий сливной бачок унитаза расходует до 260 литров в день? За год потери воды из такого бачка могут составить свыше 16 000 литров!

Ручка слива, которая часто остается в приоткрытом положении, также допускает значительные потери воды. Следует ее заменить либо исправить.

Значительная экономия воды будет достигнута при установке комбинированного унитаза, обеспеченного двойным сливом 6/3. Таким образом, семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить до 24 000 литров воды в год.

Все, что можно выбросить в мусорное ведро, не должно попадать в унитаз, экономия воды в этом случае составит до 25 литров в день.

Экономия воды на кухне

Несомненно, на кухне воду экономить совсем непросто, так как само назначение данной комнаты предполагает постоянное использование воды.

Если имеется посудомоечная машина, то попробуйте использовать ее при полной загрузке, так вы сэкономите до 60 литров воды.

Исследования показали, что качественная посудомоечная машина позволяет сэкономить до 60% воды, нежели мыть посуду вручную под проточной водой.

При мытье посуды целесообразнее использовать пробку для раковины, это поможет в 3 раза снизить расход воды, по сравнению с мытьем посуды под проточной водой.

При ручной мойке посуды заполните одну из раковин (или какую-либо другую емкость) водой с моющим средством, и смывайте в другой раковине под небольшим напором проточной воды. Так можно сэкономить до 60 литров воды в день на одного человека.

Овощи и фрукты следует мыть в наполненной водой емкости (например, с добавлением небольшого количества натурального уксуса для дезинфекции) и потом только ополаскивать под проточной водой.

Помните, мытье грязной посуды под сильной струей расходует, в среднем, свыше 100 литров воды!

Экономия воды при стирке

При стирке в современных стиральных машинах вода используется экономнее, нежели при стирке вручную.

Несмотря на то, что стиральные машины с фронтальной загрузкой дороже устройств с вертикальной загрузкой, они потребляют в 3 раза меньше воды.

Использовать стиральную машину целесообразно при полной загрузке, по возможности, устанавливая необходимый уровень подачи воды.

Современная техника — в помощь

Замена старого оборудования с упругими прокладками на современные кран-буксы с металлокерамическими элементами позволит забыть о постоянно капающей воде из крана.

Качественные аэраторы-распылители, установленные на смесителях (в том числе и душевых) позволяют расходовать в 2 раза меньше воды, к тому же они удобны в использовании.

При использовании рукоятки душа с прерывателем потока воды, возможно будет снизить расход воды еще на четверть.