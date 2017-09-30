Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Согласно соответствующему постановлению Совета министров, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 84,1 долларов до 87,9 долларов за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин составит 48, 3 доллара за тонну (ранее - 46,2 доллара), на товарные бензины – 26,3 доллара (ранее - 25,2 доллара).



Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 26,3 за 1 тонну (была 25,2 доллара). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.



В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 сентября. Тогда они также были повышены.

