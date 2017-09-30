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Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
01.10.2017 10:04 — Разное | Ежедневник
pozdravimov.ru
Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Согласно соответствующему постановлению Совета министров, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с 84,1 долларов до 87,9 долларов за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин составит 48, 3 доллара за тонну (ранее - 46,2 доллара), на товарные бензины – 26,3 доллара (ранее - 25,2 доллара).
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Беларусь с 1 октября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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