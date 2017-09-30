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Необычное поздравление с Днем учителя

01.10.2017 11:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Детские писатели Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский вместе с известным репетитором Евгением Ливянтом в МПЦ Sputnik Беларусь поздравили учителей с профессиональным праздником и пригласили педагогическое сообщество к широкой дискуссии по поводу улучшения системы образования в Беларуси.

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Смотрите видеообращение Евгении Пастернак, Андрея Жвалевского и Евгения Ливянта к учителям и родителям.

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