ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ-2018 в случае отделения Каталонии

ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге вследствие отделения Каталонии от Испании.

По мнению газеты Marca , Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

Ранее сообщалось, что в случае выхода из испанского чемпионата «Барселона» готова выступать во Франции или даже в Англии.

Сбрная Испании нынче лидирует в своей группе в отборочном турнире к ЧМ-2018. Для завоевания прямой путевки в Россию ей достаточно набрать 4 очка в матчах с Албанией и Израилем, но, по сути, должно хватить и 3 баллов, поскольку испанцы значительно превосходят Италию в разнице забитых и пропущенных мячей.

Референдум по вопросу отделения Каталонии от Испании проходит 1 октября.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношение к референдуму за независимость Каталонии.

— Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать. Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум, — приводит Sport.es слова тренера.

Гвардиола также отметил, что уже проголосовал на референдуме за независимость Каталонии по почте.