ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФИФА может отстранить Испанию от ЧМ-2018 в случае отделения Каталонии

01.10.2017 11:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит «Барселоне» выступать в Ла Лиге вследствие отделения Каталонии от Испании.

По мнению газеты Marca, Международная федерация футбола может счесть такое решение Ла Лиги вмешательством государства в дела национальной федерации футбола.

Согласно регламенту ФИФА, в случае дисквалификации сборная не сможет принимать участие в официальных матчах, а клубы страны — в турнирах под эгидой Международной федерации.

Ранее сообщалось, что в случае выхода из испанского чемпионата «Барселона» готова выступать во Франции или даже в Англии.

Сбрная Испании нынче лидирует в своей группе в отборочном турнире к ЧМ-2018. Для завоевания прямой путевки в Россию ей достаточно набрать 4 очка в матчах с Албанией и Израилем, но, по сути, должно хватить и 3 баллов, поскольку испанцы значительно превосходят Италию в разнице забитых и пропущенных мячей.

Референдум по вопросу отделения Каталонии от Испании проходит 1 октября.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношение к референдуму за независимость Каталонии.

— Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать. Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум, — приводит Sport.es слова тренера.

Гвардиола также отметил, что уже проголосовал на референдуме за независимость Каталонии по почте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФИФА в случае попадания сборной Испании на финальный турнир ЧМ-2018 может исключить команду из состава участников, если руководство примеры запретит "Барселоне"...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Необычное поздравление с Днем учителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика