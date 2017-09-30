Видеофакт: детеныш редкого амурского леопарда родился в Ялте

День рождения у маленького леопарда — 21 сентября. Котенок пока находится под присмотром ветеринаров — специалисты выкармливают его молоком.

Редкий хищник пока еще очень слаб и не может ходить.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Охота на хищника запрещена с 1956 года.