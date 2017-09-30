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Видеофакт: детеныш редкого амурского леопарда родился в Ялте
01.10.2017 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь
День рождения у маленького леопарда — 21 сентября. Котенок пока находится под присмотром ветеринаров — специалисты выкармливают его молоком.
Редкий хищник пока еще очень слаб и не может ходить.
Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу как исчезающий вид. Охота на хищника запрещена с 1956 года.
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Детеныш амурского или дальневосточного леопарда появился на свет в зоопарке Ялты. Смотрите на видео, как ухаживают за редким представителем семейства кошачьих.
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