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В Каталонии проходит референдум за независимость. Мадрид не признает его законность
01.10.2017 12:00 — Разное | Ежедневник
pronedra.ru
В воскресенье 1 октября жители Каталонии выстраиваются в очереди у участков для голосования, чтобы принять участие в референдуме по вопросу отделения региона от Испании.
Об этом сообщает
У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции. Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку.
Избирательные участки откроются в 9 утра по местному времени (10.00 по московскому), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы «защитить» места для голосования.
Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).
Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.
В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?», и два варианта ответа, да или нет.
В то же время испанская полиция начала изымать первые урны для голосования. Об этом сообщает
В начале сентября парламент Каталонии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.
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В воскресенье 1 октября жители Каталонии выстраиваются в очереди у участков для голосования, чтобы принять участие в референдуме по вопросу отделения региона от...
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