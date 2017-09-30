В преддверии последних матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 по футболу, главный тренер белорусской сборной Игорь Криушенко прочитал, что пишут о нем и его подопечных в интернете. Он ответил критикам, поделился своей болью и рассказал, каково управлять главной футбольной командой страны.





Тренер зачитал комментарии хейтеров на форумах TUT.BY и ответил им

Игорь Криушенко полгода находится в статусе главного тренера сборной Беларуси по футболу. Под его началом команда провела четыре официальные встречи. Визит в гости к шведам обернулся крупным поражением — 0:4. Затем случилась победа над болгарами (2:1), то есть первый серьезный успех команды за 20 месяцев. Кроме того, это был всего третий раз в отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, когда белорусские футболисты праздновали забитые мячи.

В сентябре надежды на то, что дела у сборной налаживаются, были разбиты в поединках с Люксембургом (0:1) в гостях и со Швецией (0:4) дома. Помимо собственно проигрыша от люксембуржцев белорусы уступили им пятую строчку в группе А и опустились на последнее место.



Фото: Reuters

Неудивительно, что сборная и ее тренер попали под шквал критики. Например, президент страны Александр Лукашенко, касаясь темы футбола , отметил, что хотел бы поскорее забыть поражение от Люксембурга.

В интернете тем временем собирали подписи с тем, чтобы массово выступить за прекращение финансирования футбольных клубов из госбюджета. В ответ на петицию Министерство спорта и туризма рекомендовало на четверть урезать высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

В спортивных сообществах в сети были и еще более радикальные предложения. От «распустить сборную» до «отправить футболистов на уборку картофеля».

Игорь Круишенко принимает критику. Он даже согласился на предложение зачитать по примеру западных вечерних шоу комментарии хейтеров нацкоманды, оставленные на форумах TUT.BY. Все же они злословят не без причины и тем самым лишь доказывают, что сборная им небезразлична.

Тренер отшучивался в случаях, когда «диванные аналитики» ругали команду, называя ее «самой отстойной в мире» и предлагая отправить на уборку картошки.

— К тому времени, когда [у футболистов] заканчивается сезон, картофель, к сожалению, убран, — отметил в своих ответах Криушенко.

Говоря про неудачу в матче с Люксембургом, Игорь Николаевич напомнил, что даже у Наполеона было сражение при Ватерлоо, которое считается его главным поражением. Он также предложил желающим зарабатывать на ставках в пользу сборной делать это чуточку позже.

Комментарии с претензией (не шуткой) Криушенко тоже не пропускал. По его мнению, «когда сходятся звезды и вырастают три-четыре, а лучше восемь-десять футболистов хорошего уровня, тогда и показатели сборной достаточно неплохие».

— Самое сложное — пережить день-два после игры, когда впечатления еще свежи, много эмоций, — рассказывает о тренерской доле Игорь Николаевич. — Это время обычно провожу дома, могу даже не выходить на улицу. Каждый человек создает свой ад, о чем говорил еще Пьер Бомарше. Вот и я все пропускаю через себя, а негатив, понятное дело, не создает хороший фон. Ищу моменты, за которыми не углядел и которые не просчитал. Только на третий день готов вернуться к проведенному матчу, пересмотреть его, чтобы провести анализ.

«Наши болельщики достойны побед и хорошей игры со стороны главной команды страны»

Как видим, Игорю Криушенко тоже больно, когда сборная проигрывает. И если, работая на клубном уровне, ему уже через неделю предоставлялся шанс затмить победой промах, то теперь, чтобы получить такое право, приходится ждать следующей международной паузы в календаре. Так проходит месяц, а, бывает, и поболее.

— Не буду оригинален, когда скажу, что все, что нас не убивает, делает сильнее. Душевные раны глазом не видны, но могут причинять гораздо более сильную боль, нежели физические. Любое поражение переживаешь болезненно, особенно когда проигрываешь на глазах близких людей… Я хорошо понимаю наших болельщиков. Они достойны побед и хорошей игры со стороны главной команды страны.

Супруга Игоря Николаевича в основном смотрит игры сборной по телевизору, а дочь, зять и внук ходят на стадион. Так выглядит тыл тренера, его группа поддержки.

— Они знают, что я переживаю после побед и поражений. С понимаем относятся к тому, что в день игры я ставлю мобильный телефон в беззвучный режим и ни с кем не общаюсь. А если и после матча с ними не заговорю, снова — трогать не будут. Внучок — единственный, для кого правила не писаны. Платону всего пять лет. Он еще не все понимает, что происходит, хотя знает игроков по именам и номерам. Общение с ним снимает напряжение.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сентябрьские матчи помимо результата разочаровали тренера отношением игроков к общему делу. На эмоциях он выпалил , что то, что они сделали, нельзя прощать. Точно известно, что наказание понес Денис Лаптев: его отчислили из сборной. А как видно из списка футболистов , которых тренер вызвал в октябре, могут быть вопросы и к Егору Филипенко, и к Михаилу Сивакову.

— Многие из наших ребят — молодые люди, и плохо, когда они учатся на своих ошибках, когда как умные учатся на чужих, — говорит Игорь Николаевич. — Приходится объяснять мужикам, что красиво и некрасиво делать в жизни, совсем как маленьким. Не зря в народе говорят, что маленькие дети не дают спать, а большие — не дают жить. Игроки должны понимать, что они публичные люди и что шило в мешке не утаишь. Как тренер-педагог, люблю и защищаю своих футболистов, даже когда они допускают промахи. Так было везде, где работал. Однако как ответственное лицо, должен был принять решение и сделал это.

На одной из недавних встреч с журналистами Криушенко призвал серьезнее относиться к футболистам сборной.

— А как, когда на фоне неудач они нарушают дисциплину? — спрашиваем у Игоря Николаевича.

— Если постоянно ругать и говорить футболистам, что они плохие, у людей упадет самооценка, а так делу не поможешь, — убежден наставник. — Важно, чтобы игроки видели твою уверенность. Верили, что то, что ты им предлагаешь, должно принести результат. Знали, что ты все равно считаешь их лучшими.

На сборах стараюсь быть позитивным. Во время разбора предыдущих встреч указываю не только на ошибки, но и на грамотные действия, которые приводили к угрозам ворот соперника или прохождению зоны на поле. С кем-то из игроков пообщаюсь по поводу личной жизни или клубных дел, чтобы мотивировать. Кому-то напомню в личной беседе, что он здорово провел прошлый матч за команду. Кого-то следует чуть успокоить, все-таки у игроков разные типы нервной системы.



Фото: Reuters

Во время матчей сборной Криушенко проводит много времени на ногах: стоит у границы технической зоны и дает подопечным указания. Так поступают почти все его коллеги, вот только Игорю Николаевичу после разрыва крестообразных связок в 2009 году и удаления коленных хрящей подолгу находиться в вертикальном положении не рекомендуется.

— С тех пор ковыляю немножко, прихрамываю на правую ногу, — признается тренер. — К счастью, болевые ощущения позволяют передвигаться без палочки. По-настоящему колено дает о себе знать на фоне перегрузок и изменения погоды… Изначально считалось, что искусственный сустав потребуется ставить через пять лет после операции. Когда же два года назад я побывал на осмотре в РНПЦ травматологии и ортопедии, вердикт был таков: «Терпи, сколько можешь, ходи на родном суставе. Поменяем, когда станет невмоготу».

«Нужно набрать очки в оставшихся турах»

Игорь Криушенко принимал в марте сборную со словами «надеюсь что-то изменить».

— Получилось ли? — интересуемся мнением тренера.

— Учитывая результаты, успехи наши минимальны, — полагает он. — По крайне мере, в тактическом плане вижу движение в правильном направлении. Ведь если говорить о пропущенных мячах, то они случились ввиду индивидуальных, а не командных ошибок.

Возвращаясь же к вопросу о том, почему в 5 из 8 матчей отборочного турнира белорусская сборная не смогла забить, Игорь Криушенко отметил, что не является сторонником оборонительного футбола.

— Понимаю, голы приносят радость болельщикам и самим игрокам, — развивает мысль главком. — Однако в ситуации, когда в большинстве своих матчей мы не являемся фаворитами, было бы авантюрно идти в атаку с шашками наголо. Мы действуем вторым номером и ставим на другие моменты, как, например, стандартные положения. В нашем положении крайне важно иметь атлетичных нападающих, а они во всем мире — штучный товар. От их исполнительного мастерства, понимания игры и способности реализовать момент, даже когда за матч предоставляется всего один шанс, часто зависит результат. За последнее время у нас не выросло много классных нападающих, как хотелось бы. Да, есть люди, которые стараются и стремятся. Надеюсь, что они еще прибавят.





Играми 7 октября на «Борисов-Арене» и 10 октября на «Стад-де-Франс» белорусские футболисты завершат квалификацию, в которой, как показало время, успехом будет уйти с последнего места в группе.

— Нынешнее положение нас не красит и не радует, — говорит Игорь Николаевич. — Нужно набрать очки в оставшихся турах. Понятно, что это сложная задача, так как Нидерланды еще не потеряли шансов выйти в стыковые матчи, а Франция борется за выход из группы с первого места. Это мотивированные и опытные кубковые бойцы, для которых потеря очков в поединках с нами станет сродни трагедии. Тем не менее до выстрела падать никто не собирается. Говорить, что мы обязательно забьем, не буду, так как это будет похоже на шапкозакидательство. Важно показать сбалансированный футбол.