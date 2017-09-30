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Русаков: если вы заблудились в лесу, главное не паниковать

01.10.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Операция по поиску 10-летнего Максима Мархалюка, пропавшего в Беловежской пуще, вызвала небывалый резонанс в обществе. Но в то же время люди самых разных возрастов продолжают теряться в лесах, в погоне за невиданным урожаем грибов. Через сутки или несколько их находят, но сообщения о подобных случаях появляются едва ли не каждый день.

Русаков: если вы заблудились в лесу, главное не паниковать
© Sputnik/ Инна Гришук
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Представитель Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков рассказал радио Sputnik Беларусь, что нужно делать и как себя вести, чтобы не потеряться в лесу, а также что предпринимать, если подобное все-таки случилось. Также собеседник поделился личным опытом о том, как однажды заблудился, собирая ягоды.

"Самое первое: сообщите, куда вы поехали, и не отклоняйтесь от маршрута. Беларусь покрыта связью хорошо, но есть места, где не "ловит". Сообщите своим близким ориентиры, чтобы они точно знали, откуда начинать искать. Второе: обязательно заряженный телефон, лучше неиспользуемый. Приехали собирать грибы — собирайте грибы, не используйте телефон, чтобы не разрядить", — сказал Русаков.

Русаков: если вы заблудились в лесу, главное не паниковать
© Sputnik/ Константин Чалабов
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Если вы поняли, что потерялись, самое главное не — паниковать. Именно в панике человек расходует свои максимальные ресурсы при нахождении в лесу в непонятной ситуации, к тому же, если начинает темнеть. Чтобы успокоиться, бывает достаточно просто посидеть у какого-нибудь дерева, обнять его.

Дмитрий Русаков также рассказал, что для похода в лес лучше одеваться ярко, вас должно быть видно, и меньше использовать в одежде защитные цвета. Полезно иметь с собой свисток, потому что его звук слышен дальше, чем человеческий голос.

Беседу с начальником отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрием Русаковым слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков на радио Sputnik Беларусь дал несколько советов тем, кто в...

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