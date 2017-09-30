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Очереди из фур стоят на границе с Литвой, Польшей и Латвией

01.10.2017 13:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Очереди из нескольких сотен фур стоят на границе Беларуси со странами Евросоюза, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета.

Очереди из фур стоят на границе с Литвой, Польшей и Латвией
© Sputnik/ Василий Семашко
Совбез рассказал, как решает проблему очередей на границе

Фуры традиционно стоят в очередях на границе в выходные, однако многие ожидали увеличение их числа 1 октября из-за упразднения Ошмянской таможни и перенастройки ПО. Впрочем, как свидетельствуют данные ГПК, количество грузовых авто в очередях на границе по сравнению с другими днями не сильно возросло.

Так, выезда из Беларуси в Латвию ожидают 180 фур и 15 легковых автомобилей, въезда в республику из балтийской страны — сорок грузовых автомобилей.

Самые большие очереди — традиционно, на границе с Латвией. В пункте "Котловка" ожидают 120 фур, в "Каменном логе" — 160, в "Бенякони" — 105, а в "Привалке" — 152. В "Котловке" на выезд стоят также десять легковых автомобилей.

В пункте "Брузги" на границе с Польшей на выезд стоят по двадцать легковых и грузовых автомобилей, еще десять — в пункте "Брест".

В целом ситуация на границе Беларуси остается спокойной. Кроме того, с 1 октября в пункте "Лоша" впервые начали производить таможенное оформление в соответствии с указом президента.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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С воскресенья свое существование прекратила Ошмянская таможня, однако из-за перенастройки ПО ожидание на границе существенно не увеличилось.

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