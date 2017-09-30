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Лайфхак по-московски: как накрутить километры, не двигаясь с места

01.10.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Зачем работнику понадобилось имитировать бурную деятельность, со стороны судить сложно. Возможно, бухгалтерия потребовала привести в соответствие пробег по счетчику с количеством залитого по квитанциям топлива.

 
 
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Забавную картину наблюдал корреспондент Sputnik в самом центре Москвы: тракторист сидел в кабине, мотор тарахтел, колеса крутились, а агрегат не двигался с места.

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