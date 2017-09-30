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Нацбанк снижает норматив обязательной продажи валюты до 10 процентов
01.10.2017 13:56 — Разное | Ежедневник
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progomel.by
Норматив обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования - резидентов снижается с 1 октября 2017 года с 20% до 10%.
Об этом
Отмечено, что данное решение принято Нацбанком в рамках реализации последовательно проводимой политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке, которая длительное время характеризуется устойчивым превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.
Очередное снижение норматива обязательной продажи выручки в иностранной валюте будет способствовать развитию экспортного потенциала субъектов хозяйствования Беларуси и станет последовательным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), говорится в сообщении.
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Норматив обязательной продажи выручки в иностранной валюте субъектов хозяйствования - резидентов снижается с 1 октября 2017 года с 20% до 10%.
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