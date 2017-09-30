Чеснов: питание в школах – это диетическое питание /

В том, что касается питания детей в школах, установлен достаточно строгий контроль и за качеством приготовления, и за составом этого питания, поэтому опасности для здоровья детей нет никакой, сказал на радио Sputnik Беларусь заведующий приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрий Чеснов.



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"Опасности здесь никакой не вижу, и даже наоборот, школьное питание представляет диетическое питание, а уже все остальное давайте посмотрим, а как ребенок кормился дома, к чему он приучен — к этим изыскам, к деликатесам. Тогда, конечно, он не будет с удовольствием кушать пюре картофельное, если он привык к бабушкиным драникам со сметанкой", — отметил Чеснов.

В то же время, по словам педиатра, проблемной темой могут быть школьные буфеты в том случае, если ребенок, имея деньги на карманные расходы, может сам купить себе что захочет. В этой ситуации, к сожалению, в школьных буфетах порой можно найти и то, что не полезно для детского организма.

Фрагмент беседы с заведующим приемным отделением 3-й детской больницы Минска Дмитрием Чесновым слушайте на радио Sputnik Беларусь.