Любовный треугольник: подробности дамской поножовщины в Гродно

Необузданные чувства могут навредить человеку, об этом знают все. Тем не менее время от времени происходят случаи, когда на почве личных неприязненных отношений, переходят границы, за которыми их ждет отнюдь не безоблачное будущее. Бывает просто скандал, а бывает и льется кровь. Так случилось недавно в Гродно.

"Местная жительница 1998-го года рождения оказалось в больнице в тяжелом состоянии из-за того, что ее ударили ножом в живот. Все детали имевших место событий еще будут выявлены в рамках предварительного расследования, но уже установлен мотив — ревность" — рассказал Дудко.

В Гродно ревнивица ударила ножом соперницу /

Девушки поссорились из-за молодого человека. В ходе словесной перепалки нигде не работающая и не учащаяся девушка 1999-го года рождения схватила нож и ударила старшую соперницу в живот. Возбуждено уголовное дело по ст. 149 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ее санкция в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.