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На Ольгу Бузову в Дубае во время концерта напал мужчина
Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях выступала с концертом в Дубае. Во время исполнения одной из песен на сцену вырвался мужчина и накинулся на девушку.
Инцидент произошел 29 сентября в конце концерта. Охрана и члены танцевальной группы скрутили нападавшего и увели со сцены, а певица продолжила выступление.
«Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Что происходит с этим миром? С людьми?», — написала певица в Instagram.
Каких-либо данных о личности нападавшего и его мотивах не сообщается.
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Когда девушка исполняла свою песню, мужчина выбежал на сцену и набросился на нее.
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