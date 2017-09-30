На Ольгу Бузову в Дубае во время концерта напал мужчина

Певица и телеведущая Ольга Бузова на днях выступала с концертом в Дубае. Во время исполнения одной из песен на сцену вырвался мужчина и накинулся на девушку.

Инцидент произошел 29 сентября в конце концерта. Охрана и члены танцевальной группы скрутили нападавшего и увели со сцены, а певица продолжила выступление.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 30 2017 в 8:22 PDT

«Мне страшно, что в настоящее время, поднять руку на девушку — становится возможным. Мне плохо от одной только мысли, что незнакомый мне человек по какой-бы то ни было причине, позволяет себе толкать, пинать и набрасываться на меня. Что происходит с этим миром? С людьми?», — написала певица в Instagram.

Каких-либо данных о личности нападавшего и его мотивах не сообщается.