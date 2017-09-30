Белорусы завоевали золотую и 2 серебряные награды на этапе КМ по прыжкам на батуте

Белорусские атлеты завоевали золотую и 2 серебряные награды на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в португальском Луле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На высшую ступень пьедестала в синхронных прыжках поднялись Владислав Гончаров и Олег Рябцев. Наши спортсмены выиграли квалификацию, а затем подтвердили класс и в финале. Результат белорусов — 52,050 балла. С серебром — японцы (50,900), бронзовая награда в активе дуэта из Узбекистана (48,650).

В женских индивидуальных прыжках в финал пробились белоруски Татьяна Петреня и Мария Махаринская. В решающем раунде белоруски заняли такие же места, как и в квалификации. Татьяна стала второй (56,965), Мария — четвертой (53.810). Первое место у победительницы предыдущего этапа Кубка мира в Минске россиянки Яны Павловой (57,635).

Украшением мужских соревнований в индивидуальных прыжках стало соперничество Владислава Гончарова и китайца Гао Лея. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро лучшим стал белорус, в Португалии сильнее был китаец, который получил от судей сумму — 63,295 балла. Владислав Гончарова с результатом — 61,350 занял второе место. Еще один белорус Олег Рябцев завершил выступление в Португалии на пятой строке итогового протокола (60,225).

В финале женских синхронных прыжков Мария Махаринская и Ангелина Хотян из Беларуси заняли пятое место (37,600). На пьедестал поднялись спортсменки Японии, России и Португалии.

Белорусские батутисты переезжают из Луле в испанский Вальядолид, где с 7 по 8 октября пройдет очередной этап Кубка мира. Главным стартом сезона для сборной станет чемпионат мира, который с 9 по 12 ноября примет София.