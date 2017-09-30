|
Мария Миронова белорусскому зрителю представит фильм "Салют-7"
01.10.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Валерий Левитин
О работе в картине и творческих планах расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 02 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 02 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известной российской актрисы Марии Мироновой.
|
Архив (Разное)
Комментарии