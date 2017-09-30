В октябре 2017 на экраны Беларуси выходит премьера российского кинофильма "Салют —7". Фильм основан на реальных событиях и повествует о героической работе советских летчиков-космонавтов по спасению советской орбитальной станции "Салют-7" от неконтролируемого падения на Землю в 1985 году. Одну из главных женских ролей в фильме исполнила Мария Миронова.

О работе в картине и творческих планах расскажет:

российская актриса Мария МИРОНОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 02 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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