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Мария Миронова белорусскому зрителю представит фильм "Салют-7"

01.10.2017 14:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Мария Миронова белорусскому зрителю представит фильм "Салют-7"
© Sputnik/ Валерий Левитин
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В октябре 2017  на экраны Беларуси выходит премьера российского кинофильма "Салют —7". Фильм основан на реальных событиях и повествует о героической работе советских летчиков-космонавтов по спасению советской орбитальной станции "Салют-7" от неконтролируемого падения на Землю в 1985 году. Одну из главных женских ролей в фильме исполнила Мария Миронова.

О работе в картине и творческих планах расскажет:

  • российская актриса Мария МИРОНОВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в понедельник, 02 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 02 октября, в 09:15 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами известной российской актрисы Марии Мироновой.

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