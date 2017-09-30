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Клуб "Лас-Пальмас" осудил каталонский референдум, "Барселона" просит о переносе матча

01.10.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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Руководство «Барселоны» проводит экстренное заседание по поводу возможного переноса сегодняшнего матча чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Причиной является проходящий в Каталонии референдум о независимости. Он не был признан властями Испании, из-за чего происходят массовые стычки протестующих с полицией. «Барселона» уже обратилась к руководству лиги по поводу возможности переноса игры.

Руководство «Лас-Пальмаса» тем временем выступило с заявлением по поводу возможного переноса матча чемпионата Испании против «Барселоны».

— «Лас-Пальмас» приехал в Барселону в беспрецедентный день для нашей страны, когда каталонское правительство организовало референдум вне законодательной базы Испании. Публичные заявления сделали этот матч чем-то большим, чем обычное спортивное мероприятие.

«Лас-Пальмас» может стать молчаливым свидетелем этих событий или принять чью-либо сторону. Мы соглашаемся на второе. Мы нашьем на футболке небольшой испанский флаг и сегодняшнюю дату — 1 октября 2017 года. Мы надеемся на будущее нашей страны.

Независимо от того, насколько далеко находится наш стадион «Гран-Канария», мы никогда не испытывали ни малейшего искушения стать частью другой страны. И как бы сложна ни была ситуация, мы будем надеяться на ее успешное разрешение. Мы верим в единство Испании, — говорится в заявлении «Лас-Пальмаса».

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» должен начаться в 17.15 по минскому времени.

 
 
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Руководство "Барселоны" проводит экстренное заседание по поводу возможного переноса сегодняшнего матча чемпионата Испании против "Лас-Пальмаса".

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