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Тест: собери стихотворение Льва Гумилева

01.10.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Писатель, историк, переводчик — тот самый случай, когда у достойных родителей получился не менее достойный сын. Лев Гумилев родился в семье талантливых поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Родители практически не уделяли внимание новорожденному Льву, почти с первых дней жизни его опекала бабушка. Когда мальчику исполнилось шесть лет, занятые родители развелись.

Взгляды Льва Гумилева всегда выходили далеко за привычные общепринятые представления науки: его мнение неизменно вызывало дискуссии и споры. Ученый переводил персидскую поэзию, изучал историю тюркских народов. Лев Гумилев внес большой исторический вклад. На его счету две докторские диссертации, более десяти монографий, две сотни научных статей и, конечно, стихотворения: философские и любовные.

В честь дня рождения Льва Гумилева Sputnik предлагает собрать стихотворение "В чужих словах скрывается пространство…"

 
 
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Первого октября исполняется 105 лет со дня рождения Льва Гумилева.

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