ЦСКА не реализовал пенальти и не смог обыграть бывшую команду Виктора Гончаренко

Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли обыграть на своем поле «Уфу» в матче 12-го тура премьер-лиги чемпионата России.

ЦСКА — «Уфа» — 0:0.

На 89-й минуте Натхо (ЦСКА) не реализовал пенальти (голкипер Беленов парировал).

Отличный шанс вырвать победу у москвичей был в концовке поединка, но Бибрас Натхо не смог обыграть голкипера «Уфы» Александра Беленова.

Напомним, что «Уфа» была предыдущим местом работы нынешнего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

В чемпионате России ЦСКА сыграл безголевую ничью уже во втором матче подряд.

С 21 очком после 12 матчей ЦСКА делит 3−4-е места с «Краснодаром».

В нынешнем чемпионате России ЦСКА одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей 14−9).

«Уфа» с 14 очками в 12 играх занимает 10-е место.