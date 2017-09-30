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ЦСКА не реализовал пенальти и не смог обыграть бывшую команду Виктора Гончаренко

01.10.2017 16:00 — Разное | Tut.by  
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли обыграть на своем поле «Уфу» в матче 12-го тура премьер-лиги чемпионата России.

ЦСКА — «Уфа» — 0:0.

На 89-й минуте Натхо (ЦСКА) не реализовал пенальти (голкипер Беленов парировал).

Отличный шанс вырвать победу у москвичей был в концовке поединка, но Бибрас Натхо не смог обыграть голкипера «Уфы» Александра Беленова.

Напомним, что «Уфа» была предыдущим местом работы нынешнего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

В чемпионате России ЦСКА сыграл безголевую ничью уже во втором матче подряд.

С 21 очком после 12 матчей ЦСКА делит 3−4-е места с «Краснодаром».

В нынешнем чемпионате России ЦСКА одержал 6 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей 14−9).

«Уфа» с 14 очками в 12 играх занимает 10-е место.

 
 
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Футболисты московского ЦСКА под управлением белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли обыграть на своем поле "Уфу" в матче 12-го тура премьер-лиги...

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