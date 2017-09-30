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На трассе М6 Toyota насмерть сбила велосипедиста
На трассе М6 под Гродно Toyota насмерть сбила велосипедиста. Об этом
Смертельная авария произошла 30 сентября, около 18.00, на 257-м километре трассы Минск — Гродно. 39-летний водитель Toyota ехал со стороны Щучина в направлении Гродно и совершил наезд на 45-летнего велосипедиста.
— По предварительной информации, велосипедист выезжал со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности и не уступил дорогу автомобилю, — рассказали в ГАИ.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.
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Смертельная авария произошла 30 сентября, около 18.00.
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