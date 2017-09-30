На трассе М6 Toyota насмерть сбила велосипедиста

На трассе М6 под Гродно Toyota насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Смертельная авария произошла 30 сентября, около 18.00, на 257-м километре трассы Минск — Гродно. 39-летний водитель Toyota ехал со стороны Щучина в направлении Гродно и совершил наезд на 45-летнего велосипедиста.

— По предварительной информации, велосипедист выезжал со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности и не уступил дорогу автомобилю, — рассказали в ГАИ.





В результате ДТП велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.