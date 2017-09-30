Улевич: голоса противников независимости Каталонии не будут высказаны /

Власти Испании не признают легитимность референдума о независимости Каталонии , который проходит сегодня, 1 октября. Полиция пытается препятствовать волеизъявлению людей, сообщается о стычках, в которых уже пострадало около 40 человек. Ранее конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости, принятых женералитетом и парламентом Каталонии.

"Голосование проходит очень активно. Но надо понимать, что активность эту проявляют люди, которые хотят отделиться, хотят независимости. Те, кто хочет единой Испании, скорее всего,на участки даже не придут. Пришедшие же в большинстве своем проголосуют за отделение" — сказала Улевич.

Избирательные участки открыты в основном в школах. Полиция получила приказ от властей опечатать школы и не допустить людей к урнам. Но уже с вечера пятницы каталонцы, выступающие за независимость, стали собираться в учебных заведениях, предназначенных стать участками голосования, для проведения разного рода развлекательных мероприятий.

Люди играли в волейбол, баскетбол, играли на музыкальных инструментах, рисовали, фактически заняв помещения. Две ночи школы нельзя было закрыть, потому, что там были люди. Был дан приказ не применять насилия. Там, где была возможность подогнать полицейскую спецтехнику, граждане заняли территорию своими грузовиками. По словам Ольги Улевич, можно говорить, что идет своеобразная тихая гражданская война.

"В Каталонии живет много мигрантов, приехавших еще в 50-60-е годы из бедных сельскохозяйственных районов, как, например, Андалузия. Вокруг Барселоны был крупный промышленный район. У этих людей корни в другой Испании. Они хотят жить в единой стране. Достаточно сложная ситуация", — рассказала Улевич.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Беседу с Ольгой Улевич слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.