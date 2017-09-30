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На М10 Renault несколько раз опрокинулся после столкновения с колесом трактора: водитель погиб

01.10.2017 16:31 — Разное | Tut.by  
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В Ивановском районе водитель легковушки погиб после столкновения с трактором. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 30 сентября, около 09.30, на 449-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault при совершении обгона на обозначенном перекрестке совершил касательное столкновение с колесом трактора МТЗ, который осуществлял маневр левого поворота. После столкновения легковушка несколько раз опрокинулась.





В результате ДТП водитель Renault получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу. Сообщается, что ремнем безопасности он пристегнут не был.

 
Теги: Гомель
 
 
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Авария произошла 30 сентября, около 09.30, на 449-м километре трассы М10 Кобрин - Гомель - граница РФ.

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