На М10 Renault несколько раз опрокинулся после столкновения с колесом трактора: водитель погиб

В Ивановском районе водитель легковушки погиб после столкновения с трактором. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 30 сентября, около 09.30, на 449-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. По предварительной информации, 48-летний водитель Renault при совершении обгона на обозначенном перекрестке совершил касательное столкновение с колесом трактора МТЗ, который осуществлял маневр левого поворота. После столкновения легковушка несколько раз опрокинулась.











В результате ДТП водитель Renault получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу. Сообщается, что ремнем безопасности он пристегнут не был.