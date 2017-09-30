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Белорусские гандболистки потерпели второе поражение в квалификации чемпионата Европы

01.10.2017 16:59 — Разное | Tut.by  
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Гандболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы-2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на паркете минского дворца спорта «Уручье» подопечные Томажа Чатера встречались с одним из фаворитов 7-й квалификационной группы командой Венгрии и уступили со счетом 18:25 (8:12).

Белоруски очень старались добиться успеха, но класс соперниц оказался выше.

В первом туре отборочной кампании ЧЕ-2018 белоруски уступили еще одному фавориту соревнований сборной Нидерландов со счетом 21:33 (10:16).

Сегодня поздно вечером голландские гандболистки сыграют в Приштине против косовской команды, которая на старте крупно проиграла венгеркам — 12:37.

Вторая часть квалификации континентального первенства пройдет в 2018 году. В марте белорусские гандболистки дважды сыграют с командой Косово: сначала в гостях, затем — дома. В конце мая сборная Беларуси примет на своей площадке голландок, а в начале июня завершит турнир гостевой встречей с венгерской дружиной.

Путевки в финальную стадию континентального первенства, которая пройдет во Франции, завоюют две лучшие команды.

 
 
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Гандболистки сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы-2018.

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