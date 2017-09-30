Гигантский астероид подлетит к Земле 12 октября

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гигантский астероид может подлететь вплотную к Земле в четверг, 12 октября, об этом сообщают многие мировые, в том числе и русскоязычные, СМИ.

По заявлению ряда ученых, этот астероид диаметром в 40 километров — больше, чем знаменитый Челябинский. Следят за этим метеоритом астрономы уже почти пять лет. Название у метеора — 2012 TC14.

Согласно расчетам, 12 октября астероид пролетит вплотную к Земле. Расстояние от планеты до него будет в два раза меньшим, чем до Луны — всего 44880 километров. Из-за такого "маршрута" метеорита многие считают его потенциально опасным.

Впрочем, американское аэрокосмическое агентство NASA и другие подобные структуры угрозы в астероиде не видят: он даже не удостоен отдельного сообщения от организаций, что свидетельствует об очень маленьком риске его столкновения с Землей.

Еще в сентябре перед так называемым "концом света", связанным с мифической планетой Нибиру, в NASA заявляли: шанс, что в ближайшее время Земля столкнется с каким-либо космическим объектом, составляет тысячные доли процента.

Таким образом, возможность попадания астероида 12 октября в планету всерьез не рассматривается.