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Гигантский астероид подлетит к Земле 12 октября

01.10.2017 17:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 окт — Sputnik. Гигантский астероид может подлететь вплотную к Земле в четверг, 12 октября, об этом сообщают многие мировые, в том числе и русскоязычные, СМИ.

По заявлению ряда ученых, этот астероид диаметром в 40 километров — больше, чем знаменитый Челябинский. Следят за этим метеоритом астрономы уже почти пять лет. Название у метеора — 2012 TC14.

Согласно расчетам, 12 октября астероид пролетит вплотную к Земле. Расстояние от планеты до него будет в два раза меньшим, чем до Луны — всего 44880 километров. Из-за такого "маршрута" метеорита многие считают его потенциально опасным.

Впрочем, американское аэрокосмическое агентство NASA и другие подобные структуры угрозы в астероиде не видят: он даже не удостоен отдельного сообщения от организаций, что свидетельствует об очень маленьком риске его столкновения с Землей.

Еще в сентябре перед так называемым "концом света", связанным с мифической планетой Нибиру, в NASA заявляли: шанс, что в ближайшее время Земля столкнется с каким-либо космическим объектом, составляет тысячные доли процента.

Таким образом, возможность попадания астероида 12 октября в планету всерьез не рассматривается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 101
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Предполагается, что астероид подлетит к планете ближе, чем Луна, однако угрозы он не представляет.

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