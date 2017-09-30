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Полякам снизили пенсионный возраст
01.10.2017 17:00 — Разное | Ежедневник
katalog-news.in.ua
Закон о снижении пенсионного возраста в Польше вступил в действие. С 1 октября мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины — с 60. По действующему ранее закону пенсионный возраст для обоих полов повышался до 67 лет.
С 1 октября 2017 года в Польше вступил в действие закон, который снизил возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет, передает «Радио Польша». Ранее, в 2012 году, власти приняли программу постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет, сообщает
По его словам, выходящая в 60 лет на пенсию женщина в Польше не сумеет обеспечить себе даже минимальную пенсию, поэтому ей выгодно раньше прекратить трудовую деятельность и получать доплаты до минимальной пенсии из бюджета.
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Закон о снижении пенсионного возраста в Польше вступил в действие. С 1 октября мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины — с 60. По действующему ранее...
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