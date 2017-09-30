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Получившая украинское гражданство белоруска выиграла еще одно золото на ЧУ по летнему биатлону

01.10.2017 17:41 — Разное | Tut.by  
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21-летняя белоруска Дарья Блашко, указом президента Порошенко получившая накануне украинское гражданство, выиграла еще одно золото на чемпионате Украины по летнему биатлону, который прошел в Чернигове.


Дарья Блашко. Фото: XSPORT

После побед в спринте и гонке преследования Дарья Блашко выиграла и масс-старт, поразив все 20 мишеней и опередив ближайшую преследовательницу на 1 минуту 45 секунд.

Чемпионат Украины. Женщины. Масс-старт 12,5 км
1. Дарья Блашко (0+0+0+0) 37:01,3
2. Алла Гиленко (1+1+1+0) +1:45,3
3. Анна Сытник (0+1+0+1) +3:00,6
4. Валерия Дмитренко (3+0+1+0) +3:33,2
5. Марьяна Брыкайло (1+3+1+1) +3:40,4
6. Анна Коваленко (1+1+1+2) +3:49,0.

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