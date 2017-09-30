|
Получившая украинское гражданство белоруска выиграла еще одно золото на ЧУ по летнему биатлону
21-летняя белоруска Дарья Блашко, указом президента Порошенко
После побед в спринте и гонке преследования Дарья Блашко выиграла и масс-старт, поразив все 20 мишеней и опередив ближайшую преследовательницу на 1 минуту 45 секунд.
Чемпионат Украины. Женщины. Масс-старт 12,5 км
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21-летняя белоруска Дарья Блашко, указом президента Порошенко получившая накануне украинское гражданство, выиграла еще одно золото на чемпионате Украины по...
|
Архив (Разное)
Комментарии