«Барселона» выступила с заявлением по поводу сегодняшнего матча 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».



Фото: twitter.com/sportexpress

— «Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса. В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмаса» пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру, — говорится в заявлении каталонского клуба.

Игра началась в 17.15 по минскому времени.



Фото: twitter.com/football_se



Фото: twitter.com/FCBarcelona



Фото: twitter.com/SquawkaNews

Сегодня в Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

Players out in an empty Camp Nou. pic.twitter.com/PDM85sUqvQ — Spanish Football Pod (@tsf_podcast) 1 октября 2017 г.

Референдум о независимости Каталонии поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» — Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.

Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке из-за того, что не был согласен с решением руководства клуба провести игру сегодня.

Правда, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.