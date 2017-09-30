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Матч "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" решено провести без зрителей
«Барселона» выступила с заявлением по поводу сегодняшнего матча 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
— «Барселона» осуждает то, что происходило сегодня во многих частях Каталонии, где гражданам не давали выразить свое право голоса. В связи с этой экстраординарной ситуацией руководство «Барселоны» приняло решение, что матч против «Лас-Пальмаса» пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру, — говорится в заявлении каталонского клуба.
Игра началась в 17.15 по минскому времени.
Сегодня в Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.
Референдум о независимости Каталонии поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» — Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.
Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке из-за того, что не был согласен с решением руководства клуба провести игру сегодня.
Правда, президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.
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Руководство "Барселоны" приняло решение, что матч против "Лас-Пальмаса" пройдет без зрителей, так как Ла Лига отказалась переносить игру.
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