Всемирный день вегетарианства отмечают миллионы людей на всей планете каждое 1 октября. В стороне от праздника не остаются и белорусские вегетарианцы — например, в арт-пространстве "Верх" прошел полноценный фестиваль.

В рамках феста гости готовили колбасу без мяса и другие вегетарианские блюда, а также занимались йогой, слушали музыку и, конечно же, общались.

Праздник в пространстве "Верх" продолжается до вечера воскресенья, поэтому у вас еще есть возможность успеть на него понять. Смотрите видео Sputnik с фестиваля вегетарианцев.

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