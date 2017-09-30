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Вегетарианцы устроили праздник в пространстве "Верх"
01.10.2017 18:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Всемирный день вегетарианства отмечают миллионы людей на всей планете каждое 1 октября. В стороне от праздника не остаются и белорусские вегетарианцы — например, в арт-пространстве "Верх" прошел полноценный фестиваль.
В рамках феста гости готовили колбасу без мяса и другие вегетарианские блюда, а также занимались йогой, слушали музыку и, конечно же, общались.
Праздник в пространстве "Верх" продолжается до вечера воскресенья, поэтому у вас еще есть возможность успеть на него понять. Смотрите видео Sputnik с фестиваля вегетарианцев.
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Во Всемирный день вегетарианства единомышленники собрались вместе – делать колбасу без мяса, общаться и заниматься йогой. Смотрите видеосюжет с праздника на Sputnik.
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