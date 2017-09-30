|
Уралов: референдум в Каталонии – это головоломка
01.10.2017 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Конфликт интересов на фоне
"Каталония, будучи развитым регионом, видит себя в "ядре" Евросоюза. Мы с вами видим парадоксальную ситуацию: сепаратизм есть по отношению к Испании, но сепаратизма по отношению к Евросоюзу не наблюдается. Думаю, что как всегда дело не только в экономике, но и в амбициях элит", — считает Уралов.
По мнению политолога, региональные политические элиты стремятся войти в круг межстрановых элит Евросоюза. И это должно насторожить потому что, к примеру, в Северной Италии есть похожий регион с более развитой инфраструктурой, есть еще несколько подобных примеров. И это порождение разновекторной политики Евросоюза, когда одни регионы развиваются более успешно, стимулируются, а другие загоняются в дотации.
Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политический эксперт Семен Уралов прокомментировал на радио Sputnik Беларусь события вокруг референдума в Каталонии и его предпосылки.
|
Архив (Разное)
Комментарии