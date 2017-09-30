Уралов: референдум в Каталонии это головоломка /

Конфликт интересов на фоне референдума в Каталонии стоит рассматривать шире — в контексте всей европейской интеграции, считает политический эксперт Семен Уралов. По его мнению, на сегодняшний день в ЕС существует два типа стран: страны ядра и страны периферии. Страны южной Европы — Греция, Испания, отчасти Италия — попали на периферию, которая находится в зависимом от евро-бюрократии положении, где не развивается промышленный капитал.

"Каталония, будучи развитым регионом, видит себя в "ядре" Евросоюза. Мы с вами видим парадоксальную ситуацию: сепаратизм есть по отношению к Испании, но сепаратизма по отношению к Евросоюзу не наблюдается. Думаю, что как всегда дело не только в экономике, но и в амбициях элит", — считает Уралов.

По мнению политолога, региональные политические элиты стремятся войти в круг межстрановых элит Евросоюза. И это должно насторожить потому что, к примеру, в Северной Италии есть похожий регион с более развитой инфраструктурой, есть еще несколько подобных примеров. И это порождение разновекторной политики Евросоюза, когда одни регионы развиваются более успешно, стимулируются, а другие загоняются в дотации.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.