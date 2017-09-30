МИНСК, 1 окт — Sputnik. Первый однополый брак зарегистрировали в Германии после вступления в силу в это воскресенье закона о "браке для всех", который был принят парламентом ФРГ летом 2017 года.



© REUTERS/ Darrin Zammit Lupi Мальта стала 24-й страной, где легализовали однополые браки

Последние годы в Германии разрешены так называемые "гражданские партнерства" — к подобной форме узаконивания отношений прибегают пары вне зависимости от пола. Летом бундестаг проголосовал за закон о "браке для всех", который разрешил однополые браки . Вступил в силу этот закон с 1 октября.

Уже в воскресенье в ФРГ провели церемонию бракосочетания для первой пары — ими оказались двое мужчин, которые до этого 38 лет жили вместе. "Молодоженам" 59 и 60 лет, а в свое время они стали первой парой, вступившей в "гражданское партнерство".

Принятие закона о "браке для всех" вызвало раскол не только в обществе, но и среди немецких политиков: против него выступала и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она заявляла, что для нее брак — это отношения между мужчиной и женщиной и лично голосовала против, как передает Sputnik Deutschland.

Однополые браки разрешены в более чем 20 странах мира, первым государством, предоставившим подобное право однополым парам, стали Нидерланды в 2001-м. При этом, церковь, как католическая, так и православная, выступает против легализации таких отношений. В частности, патриарх Кирилл в своем выступлении 1 октября назвал законы об однополых браках греховными.