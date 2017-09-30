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Тренер БАТЭ: С первых минут собирались действовать активно, но "Динамо" заставило нас играть иначе
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал игру своей команды
— Была напряженная игра с первой до последней секунды. Достаточно равная, с моментами с обеих сторон. Мы оказались более удачливыми, реализовав свой момент. Благодарен всем ребятам. Было тяжело, но победили, считаю, заслуженно.
— Вы победили и «Динамо», и «Шахтер». Возвращение на первое место — дело времени?
— Так как мы неудачно играем с другими командами, у нас нет другого выбора. Да, мы выиграли все четыре матча у «Динамо» и «Шахтера», но потеряли очки там, где не должны были. Следующие матчи тоже очень важны, и соперники там будет не менее опасные.
— Первый тайм БАТЭ провел не так активно, как ожидалось. Это такая задумка или следствие усталости после «Арсенала»?
— У нас не было ни в кое случае установки отдать инициативу. Наоборот, с первых минут собирались действовать активно. Надо отдать должное «Динамо», которое заставило нас играть так, как мы играли. Вместе с тем не скажу, что у соперника было большое преимущество. Игра напоминала качели — и туда, и туда были атаки.
— Ощущались ли давление на Драгуна со стороны болельщиков?
— Вы у меня об этом спрашиваете?
— Возможно, вы обсуждали с ним это перед игрой?
— Не было этой темы. Я не сомневался в Стасе, что он профессионал, который сможет отвлечься от таких моментов и сконцентрироваться на игре.
— Иванич выглядел не таким активным, каким мы видели его в последних матчах. Соперник его так грамотно закрыл или усталость сказалась?
— Это и усталость, и заслуга соперника. Плюс были проблемы со здоровьем, он отравился перед матчем и не тренировался наравне со всей командой. Возможно, это повлияло. Кроме того, не стоит забывать, что он провел весь матч с «Арсеналом», выполнив большой объем работы, — свежести ему не хватало.
— Прокомментируйте ситуацию с заявкой Веремко на матч со «Слуцком» и почему его не было в заявке сегодня?
— Решили, что слишком много этой шумихи, поэтому в воротах играл Щербицкий, а в запасе был Чичкан. Что касается матча со «Слуцком», человек отбыл 5-матчевую дисквалификацию и был в заявке. Что комментировать?
— Финансовый директор АБФФ утверждает, что он не оплатил штраф?
— Не знаю, кто и что утверждает. Знаю, что футболист оплатил. Не вижу никаких проблем.
— Насколько серьезно повреждение у Полякова?
— К следующему матчу он будет готов. У него рваная рана нас ноге, как и у Гайдучика, поэтому сегодня он не мог выйти.
— Прокомментируйте действия Щербицкого, который в двух матчах подряд совершает однотипные ошибки, когда отдает передачи соперникам.
— Спишу это на молодость. Все-таки это первой сезон, когда он является основным вратарем. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, сегодня он ошибся в начале, но хорошо то, что в последствии Денис не раз нас выручил.
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Ермакович об игре, Иваниче, Драгуне, ошибках Щербицкого и ситуации вокруг Веремко.
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