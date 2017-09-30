Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал игру своей команды против минского «Динамо» (1:0) в матче 24 тура чемпионата страны, а также коснулся темы дисквалификации Веремко.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Была напряженная игра с первой до последней секунды. Достаточно равная, с моментами с обеих сторон. Мы оказались более удачливыми, реализовав свой момент. Благодарен всем ребятам. Было тяжело, но победили, считаю, заслуженно.

— Вы победили и «Динамо», и «Шахтер». Возвращение на первое место — дело времени?

— Так как мы неудачно играем с другими командами, у нас нет другого выбора. Да, мы выиграли все четыре матча у «Динамо» и «Шахтера», но потеряли очки там, где не должны были. Следующие матчи тоже очень важны, и соперники там будет не менее опасные.

— Первый тайм БАТЭ провел не так активно, как ожидалось. Это такая задумка или следствие усталости после «Арсенала»?

— У нас не было ни в кое случае установки отдать инициативу. Наоборот, с первых минут собирались действовать активно. Надо отдать должное «Динамо», которое заставило нас играть так, как мы играли. Вместе с тем не скажу, что у соперника было большое преимущество. Игра напоминала качели — и туда, и туда были атаки.

— Ощущались ли давление на Драгуна со стороны болельщиков?

— Вы у меня об этом спрашиваете?

— Возможно, вы обсуждали с ним это перед игрой?

— Не было этой темы. Я не сомневался в Стасе, что он профессионал, который сможет отвлечься от таких моментов и сконцентрироваться на игре.

— Иванич выглядел не таким активным, каким мы видели его в последних матчах. Соперник его так грамотно закрыл или усталость сказалась?

— Это и усталость, и заслуга соперника. Плюс были проблемы со здоровьем, он отравился перед матчем и не тренировался наравне со всей командой. Возможно, это повлияло. Кроме того, не стоит забывать, что он провел весь матч с «Арсеналом», выполнив большой объем работы, — свежести ему не хватало.

— Прокомментируйте ситуацию с заявкой Веремко на матч со «Слуцком» и почему его не было в заявке сегодня?

— Решили, что слишком много этой шумихи, поэтому в воротах играл Щербицкий, а в запасе был Чичкан. Что касается матча со «Слуцком», человек отбыл 5-матчевую дисквалификацию и был в заявке. Что комментировать?

— Финансовый директор АБФФ утверждает, что он не оплатил штраф?

— Не знаю, кто и что утверждает. Знаю, что футболист оплатил. Не вижу никаких проблем.

— Насколько серьезно повреждение у Полякова?

— К следующему матчу он будет готов. У него рваная рана нас ноге, как и у Гайдучика, поэтому сегодня он не мог выйти.

— Прокомментируйте действия Щербицкого, который в двух матчах подряд совершает однотипные ошибки, когда отдает передачи соперникам.

— Спишу это на молодость. Все-таки это первой сезон, когда он является основным вратарем. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Да, сегодня он ошибся в начале, но хорошо то, что в последствии Денис не раз нас выручил.



Молодой вратарь БАТЭ в первые минуты матча чуть не «привез» сам себе гол! Фото: Надежда Бужан, TUT.BY