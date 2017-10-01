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«Президентские спортсмены» заработали на российском рынке на уровне «Почты России» и Группы ГАЗ

01.10.2017 23:56 — Разное | Ежедневник  
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«Президентские спортсмены» заработали на российском рынке на уровне «Почты России» и Группы ГАЗ

be.ofis-c.ru

Торговый дом «БелАЗ», соучредителем которого является Президентский спортивный клуб, единственным от Беларуси вошел в топ- 600 крупнейших компаний на российском рынке по объему выручки.

За 2016 год  продажи «белазов», которыми эксклюзивно занимается совместная компания  «БелАЗ-холдинга», Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко и их российских партнеров , выросли почти на 35% - с 17 млрд росс. рублей до почти 23 млрд росс. рублей. Это позволило торговому дому подняться  в ежегодно публикуемом RAEX рейтинге на 90 позиций – с 569-го на 479-ую позицию. По выручке ТД «БелАЗ»  оказался выше, чем, например, такие компании как “Государственные спортивные лотереи”, «Мишлен», «Филипс», «Колгейт-Палмолив», «Скания-Русь», АББ и др.  

Чистая прибыль дистрибутора самосвалов в прошлом году достигла 1,1 млрд росс. рублей (в 2015 – около 900 млн росс. рублей). По чистой прибыли  эффективность ТД «БелАЗа» оказалась на уровне «Почты России» и Группы ГАЗ.     

Лидерами по выручке в прошлом году стали «Газпром»,  «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк РФ, РЖД, «Ростех», Банк ВТБ, «Магнит», X5 Retail Group и «Сургутнефтегаз».

ТД «БелАЗ» - единственная компания, представляющая в топ RAEX белорусскую экономику.

Отметим, что в предыдущие годы число  белорусских бизнесов было большим. По итогам 2015 и 2014 годов в топ входила Европейская трейдинговая компания (на 538 и 516 местах, соответственно), представляющая в России интересы Белорусской нефтяной компании. В 2005-2014 годах регулярно по выручке в числе крупнейших компаний России находится «Атлант-М».   

 
 
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