Видеофакт: детеныша выдры обнаружили на побережье Аляски

Как выяснилось, симпатичной выдре всего два месяца. Ее назвали Касилоф в честь реки, у которой детеныша и нашли. Теперь о маленькой выдре заботятся сотрудники морского центра Аляски. Животное охотно кушает из рук людей, заигрывает с окружающими и с удовольствием плещется в бассейне.

Детеныш выдры оказался очень активным и игривым. Малышка всем уделяет внимание и радует своим видом работников центра.

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