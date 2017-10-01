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Видеофакт: детеныша выдры обнаружили на побережье Аляски

01.10.2017 22:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как выяснилось, симпатичной выдре всего два месяца. Ее назвали Касилоф в честь реки, у которой детеныша и нашли. Теперь о маленькой выдре заботятся сотрудники морского центра Аляски. Животное охотно кушает из рук людей, заигрывает с окружающими и с удовольствием плещется в бассейне.

Детеныш выдры оказался очень активным и игривым. Малышка всем уделяет внимание и радует своим видом работников центра.

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Маленький детеныш выдры был найден на побережье Аляски. Смотрите на видео, как малыш общается с людьми.

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