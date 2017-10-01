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Видеофакт: столкновения полиции со сторонниками референдума в Каталонии

01.10.2017 20:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Количество пострадавших во время столкновений превысило 460 человек, сообщили власти Барселоны. Также известно, что ранены 12 сотрудников правоохранительных органов.

Испанское правительство не признает проведение референдума. Ранее Конституционный суд признал его незаконным и заблокировал. Полиции удалось взять под контроль большую часть из 2315 избирательных участков, где должно проходить голосование.

Власти Каталонии утверждают, что национальная полиция Испании применяла слезоточивый газ в ходе столкновений у избирательных участков.

Из-за возникших беспорядков под угрозой оказалось проведение матча седьмого тура чемпионата Испании по футболу. В итоге игра "Барселоны" с клубом "Лас-Пальмас" прошла при закрытых трибунах.

 
 
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Референдум о независимости Каталонии от Испании проходит в воскресенье, 1 октября. Смотрите на видео, как полиция препятствует его проведению.

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