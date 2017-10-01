Контракты надолго и займы на предприятиях: как профсоюзы хотят улучшить жизнь работников

Федерация профсоюзов Беларуси недавно встретилась с представителями обеих палат парламента и предложила свои изменения в законодательство о труде. Возможно, какие-то из обсуждаемых вопросов успеют включить в новую редакцию Трудового кодекса, который поступит в Овальный зал в декабре этого года.





А пока чиновники готовят самый важный документ для работников к рассмотрению (к слову, в Трудовом кодексе перепишут более 100 статей), FINANCE.TUT.BY посмотрел на самые важные темы, которые затронули профсоюзы.

Хорошему работнику — контракт надолго

Этот вопрос поднялся в свете так называемых скрытых сокращений: когда предприятие просто не продлевает с работником контракт и сообщает ему об этом за месяц до окончания срока действия.

— Если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контракт на максимальный срок, Источник: http://1prof.by/news/society/fdd108ee3c43b85.html © 1prof.by

— Если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контракт на максимальный срок, Источник: http://1prof.by/news/society/fdd108ee3c43b85.html © 1prof.by

— Если человек работает без замечаний, к нему нет никаких претензий, он исполняет свои трудовые обязательства хорошо, то с ним нужно продлевать контракт на максимальный срок, — считает профсоюзный лидер Михаил Орда. Напомним, по мнению профсоюзов , таких работников нужно переводить на бессрочный трудовой договор с сохранением всех гарантий.

Если же работник теряет работу в результате оптимизации на предприятии, то увольнять его предлагают обеспечив все необходимые социальные выплаты.

Чтобы защитить работников от увольнения или сделать его менее болезненным, ФПБ предложила сделать обязательными такие документы как Методические рекомендации по организации и проведению социально ответственной реструктуризации предприятий (СОРП). В разработанном Международной организацией труда документе предусмотрены различные гарантии для работников на время реформ на предприятии: это и расширенные выплаты при увольнении, в том числе и для тех, кто вынужден уйти на пенсию раньше срока, и растягивание сроков реструктуризации, чтобы не высвобождать много работников, и предложение людям работы на других должностях, и помощь в поиске работы. Однако, документ, как следует из названия, носит рекомендательный характер. Как отмечают в ФПБ, «некоторые наниматели его игнорируют».

Правильно увязать рост зарплат и производительности труда

Как известно, платить больше наниматели могут только, если растет выручка от реализации товаров и услуг, кроме того, учитывают и другие экономические показатели. Все вместе это и будет производительность труда. И здесь профсоюзы обратили внимание на такие вещи, как, например, неучтенные нюансы модернизации на предприятиях. Если говорить просто: завод поставил новое оборудование, которое в будущем должно повысить производительность труда. «Но люди на производствах трудятся здесь и сейчас», — напоминают в ФПБ.

— Также численность работников учитывается при расчете производительности труда с даты принятия их на работу, а не с даты начала работы нового производства, — привела еще один пример зампредседателя ФПБ Елена Манкевич.

Основные предложения профсоюзов такие: расширить перечень показателей, по которым может оцениваться эффективность работы производств; применять нормы постановления после выхода предприятий на проектную мощность; позволить концернам и министерствам самим определять механизмы расчета производительности труда.

Давать займы и ссуды на работе

Такую возможность профсоюзы предлагают закрепить в коллективных договорах. Займы и ссуды на бытовые нужды предлагается выделять за счет предприятия. Сейчас Минфин и Минтруда считают это неправомерным.

Кроме того, ФПБ предложила ограничить размер полной материальной ответственности работника за материальный ущерб, причиненный нанимателю.

В очередной раз поднимали профсоюзы и вопрос так называемых страховочных механизмов: например, введение компенсационных выплат на случай банкротства предприятия или невыплаты зарплаты. Правда, пока не удалось договориться с правительством о том, за чей счет будет формироваться такой «страховочный фонд». Поэтому эти предложения пока останутся на бумаге. Посмотрим, что ждет остальные.