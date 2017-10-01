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В Объединенных Арабских Эмиратах ввели "налог на грех"

02.10.2017 07:10 — Разное | Tut.by  
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В Объединенных Арабских Эмиратах с 1 октября акциз на табак и энергетические напитки вырос вдвое, а налог на безалкогольные напитки увеличился на 50%. Об этом пишет Arabian Business.

Таким образом, цены на безалкогольные напитки в ОАЭ выросли с 1,5 до 2,25 дирхамов (до 1,2 белорусского рубля), а пачка сигарет подорожала с 8 до 16 дирхамов (до 8,5 рубля). В Эмиратах новые акцизы называют «налогом на грех» (sin-tax).

В преддверии введения новых налогов жители ОАЭ устремились в магазины, чтобы успеть купить товары по старым ценам. Впрочем, не все магазины изменили суммы на ценниках с 1 октября: по закону, если товар был получен до вступления закона в силу, то продавец имеет право не применять к нему новые ставки.

С 1 января 2018 года в ОАЭ будет введен НДС на товары и услуги в 5%. Эмираты вместе с Саудовской Аравией станут первыми странами региона, где появится НДС. Таким образом Абу-Даби и Эр-Риад стремятся оживить свою экономику. Как ожидается, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар последуют их примеру в течение следующего года.

Экономики стран Персидского залива сильно пострадали после снижения цен на нефть и газ в 2014 году. Правительства государств потратили сотни миллиардов долларов из резервов на то, чтобы сдержать дефицит бюджетов.

Шесть государств Залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар) в настоящее время предпринимают меры жесткой экономии. Введение НДС в этих государствах аналитики компании Deloitte назвали «самыми захватывающими и драматическими изменениями в регионе со времен открытия здесь запасов нефти». 

 
 
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В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики.

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