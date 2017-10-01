«Агульная млявасць i абыякавасць да жыцця» — так белорусы описывают и легкую осеннюю хандру, и депрессию. На самом деле между двумя этими состояниями — большая разница. Хандра зависит от природы и погоды, а с депрессией можно справиться только с помощью специалистов.

Профессор кафедры клинической и консультативной психологии Института психологии БГПУ им. Максима Танка, врач-психиатр высшей квалификационной категории, психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы профессор Сергей Игумнов прокомментировал GO.TUT.BY 12 самых популярных мифов о плохом настроении и депрессии.



Сергей Игумнов. Фото: Елена Клещенок, TUT.BY

Миф 1. Депрессия — модное оправдание для лентяев Многие представители старшего поколения уверены, что такой болезни, как депрессия, не существует. Мол, это придумала молодежь, которая не желает вкалывать. «Ну что ты киснешь? — часто можно услышать в адрес тех, кто резко сбавил темп. — Нет настроения — тряпку в руки и начинай лестницу с первого по девятый этаж мыть. Как рукой снимет!» — Диагноз «депрессия» стали впервые ставить как раз тем, кто работал до седьмого пота, в странах, где наблюдался технологический подъем, — утверждает профессор. — Заболевание становится отличительной особенностью современных трудоголиков. И по отношению к ним такой метод, как переключение на другой вид деятельности, в частности на физическую, дает эффект не всегда: некоторые пациенты с депрессией настолько обессилены, что не способны даже встать с кровати. В том, что современным пенсионерам бывает крайне сложно понять своих детей и внуков, психотерапевт не видит ничего удивительного. — Ни одно поколение еще не переживало такой интенсификации жизни, такого бешеного темпа и сильнейшего информационного воздействия, как нынешнее, — убежден специалист. — Все это сопровождается постоянным психическим напряжением. По данным ВОЗ, говорит профессор, распространенность депрессивных расстройств набирает обороты во всем мире, а бремя экономических и социальных потерь, связанное с этим недугом, исчисляется сотнями миллиардов долларов (в этом отношении депрессию опережают только сердечно-сосудистые заболевания). Ведь лечение одного приступа депрессии длится как минимум полгода. И что самое страшное, от этой болезни нередко умирают. 40% из тех, кто решается свести счеты с жизнью, находились в депрессии, подчеркнул Игумнов.

Миф 2. Плохое настроение осенью — признак депрессии Немного похандрить под зарядивший дождик — совершенно нормально и даже немного полезно, считает доктор. — Мы все дети природы, а с уменьшением светового дня физиологические возможности человеческого организма существенно снижаются, — говорит он. — 200 лет назад человек жил в соответствии с этими ритмами: в теплое время года усиленно пахал и сеял, запасался на холодную пору едой, дровами, кормом для домашних животных. Когда же день становился коротким, по сути, занимался только поддержанием жизнедеятельности, стараясь пережить зиму. А мы сегодня летом уходим в отпуска, а осенью и зимой наращиваем нагрузки. Спад настроения, уменьшение интереса к работе и общению — это естественная реакция организма на излишнюю активность. Другое дело, насколько затягивается процесс адаптации. Осенняя хандра должна завершиться в лучшем случае спустя несколько дней, в крайнем случае за две недели. Если же жизненный тонус и спустя полмесяца продолжает держаться на нулевой отметке — это главный признак клинической депрессии. Еще — бессонница, отсутствие аппетита, чувство бессилия и негативные мысли о себе и будущем. Интенсивность эмоций тоже может быть маркером, если человек проснулся и реально не может встать с кровати от бессилия. При обычной осенней хандре такого не бывает. Если вы наблюдаете у себя все или хотя бы некоторые из этих признаков, пора обратиться к психотерапевту или психиатру (психолог может «лечить только словом», но не имеет права назначать лекарственную терапию). Кстати, жители Скандинавии, где сезонная депрессия является одной из проблем национального здравоохранения, осенью массово отправляются на берег Средиземного моря, откуда возвращаются зимой. Снег уже выпал, и, отражая солнечные лучи, он повышает уровень освещенности и влияет на настроение. Многим помогают поездки на горнолыжные курорты, особенно туда, где зимой солнечно, например, на Кавказ или в Альпы.

Миф 3. Люди в депрессии много спят и едят Как правило, наоборот. У страдающего депрессией нарушается сон. Человек просыпается раньше, чем классический «жаворонок», — около 3−4 утра. К вечеру, как правило, жертва депрессии расхаживается, но с таким трудом достигнутая активность потом мешает вовремя уснуть. Вместе со сном при депрессии часто пропадает аппетит — символ вкуса к жизни. Некоторые за полгода теряют в весе до 30−40 кг. А поскольку неизлеченный приступ депрессии, по данным Всемирной психиатрической ассоциации, продолжается в среднем 6−9 месяцев, спустя пару лет человек становится совсем истощенным. Правда, профессор Игумнов считает фантастической ситуацию, при которой человек бы страдал от депрессии годами, но ни он сам, ни окружающие не замечали бы этого.

Миф 4. Депрессивная личность хочет обратить на себя внимание Не заметить ослабленного, подавленного, нервозного человека действительно сложно, но его изменившееся поведение часто списывают на испортившийся характер или обстоятельства. Жертвы депрессии, как правило, крайне низко оценивают себя и результаты своей деятельности, склонны к самобичеванию, о чем иногда могут как бы между делом обмолвиться. Поэтому если ваш родственник или коллега ни с того ни сего бросил: «Без меня вам будет лучше», на всякий случай срочно ведите его к специалисту. Как объясняет доктор, реплики о бессмысленности и бесполезности собственного существования, уверенность, что «будущего нет», и ощущение бессилия — одни из важных признаков, отличающих обычную хандру от депрессии. «Я все делаю не так», «Я ни на что не способен», «Я поглупел» — так воспринимает себя человек в этом состоянии. Излишняя критичность нередко достигает абсурда. — Когда я работал в РНПЦ психического здоровья, одна женщина написала нам письмо с просьбой… сжечь ее в атомном реакторе в Соснах, — рассказывает профессор Игумнов. — Потому что в ней, по ее убеждению, столько зла, что его только с помощью атомной энергии можно уничтожить. Это был крайне тяжелый случай.

Миф 5. Депрессия — удел домохозяек Толчком к развитию депрессии может стать потеря близких или работы, развод и другая психологическая травма. А может возникнуть, что называется, и на ровном месте. При этом шансы на возникновение этого заболевания у ведущей размеренный образ жизни домохозяйки и у рабочего, стоящего за заводским станком, примерно одинаковы. Однообразная, монотонная деятельность — благоприятная почва для зарождения депрессии, особенно у энергичных и активных от природы людей. Однако если рабочий увеличивает свои шансы заполучить это психическое расстройство, когда направляется после окончания смены поднимать настроение в пивнушку (алкоголь — чистой воды депрессант, средство, угнетающее нервную систему, а она и без того подавлена), то домохозяйка — тем, что целиком материально зависит от мужа. — Самостоятельные и независимые личности реже становятся жертвами депрессии: реализация в профессии, как правило, повышает самооценку и позволяет не зацикливаться на проблемах. Хотя среди мужчин распространено ошибочное мнение, что если они женщину деньгами обеспечивают, то она должна быть всем довольна, — говорит Игумнов. Переселенец из Средней Азии, взявший в жены белоруску, однажды пожаловался профессору, что жена «стала совсем ленивая, не моет посуду, не убирает, лежит на диване целыми днями». Когда ее привезли к доктору, выяснилось, что женщина не только посуду мыть перестала, но уже больше недели не ест (а этого супруг не заметил!), и уже готова лезть в петлю. Финал был бы трагическим, если бы женщину срочно не госпитализировали.

Миф 6. Детям депрессия не грозит Как показывает врачебная практика, этой напасти все возрасты покорны. Самому юному пациенту с депрессией, которого довелось лечить профессору Игумнову, было всего 6 лет. Малыш не мог спать по ночам, потому что все время вспоминал, как в прошлом году оторвал крылышко божьей коровке, а свою любимую бабушку мысленно назвал плохим словом… Наиболее подвержены депрессии люди в так называемые переходные периоды: в 35−40 лет, когда переживается кризис середины жизни, женщины в климаксе, мужчины на этапе угасания половой функции, подростки. Всех их объединяет желание сравнивать желаемое и достигнутое. Как правило, выводы формулируются не в их пользу: у соседа в 40 лет свой бизнес, дача, машина и семья, а у меня общага и развод, жизнь не удалась… Что касается социального статуса, то более склонны к депрессивным расстройствам одинокие люди, вдовы и вдовцы, безработные, те, кто переживает затянувшийся конфликт в семье или на работе. Сергей Игумнов отмечает, что широкому распространению депрессии способствует современный стиль взаимоотношений в обществе. — Мы стали реже говорить друг другу комплименты, а больше требовать и критиковать, — констатирует специалист. — В воспитании детей, в управлении организацией вместо классического сочетания методов кнута и пряника чаще предпочитают «кнут», да еще в форме публичной порки. А для эмоционально неустойчивых личностей, тех, кто пережил психологическую травму, такой выбор может оказаться убийственным.

Миф 7. Любой представитель творческой профессии переживал депрессию Журналисты, поэты, художники, дизайнеры, представители других творческих профессий в силу более развитого воображения и эмоциональности склонны к спадам настроения и развитию депрессии. Однако среди них есть те, кого зачастую ошибочно причисляют к жертвам депрессии. Речь идет о так называемых циклоидных личностях, для которых чередование периодов подъема и спада активности и продуктивности является характерной особенностью. Такие люди периодически теряют интерес к себе и окружению, становятся вялыми, флегматичными, с трудом могут себя заставить чем-либо заниматься, но потом на подъеме за пару дней делают столько, сколько другой не сделает за несколько недель, и более того, зарядят всех вокруг своей энергией и жизнерадостностью.

Миф 8. Люди в депрессии всегда слезливы Это касается только женщин и исключительно легкой степени депрессии. При тяжелой форме глаза у человека, наоборот, всегда сухие, воспаленные, он фиксирует взгляд в одной точке. Движения замедленные, поза согбенная. А в верхней части лица часто формируется складка Верагута, или, как ее еще называют, «печальные брови», когда приподнятые верхние веки образуют специфические складки кожи, придающие скорбное выражение.

Миф 9. Если на депрессию не обращать внимания, она сама пройдет Если вы признаете свои проблемы с настроением и трудоспособностью, это хороший знак. Осознание неважного внутреннего состояния — признак легкой или умеренной депрессии. Яркий пример тому — Лев Толстой, который страдал приступами депрессии и описал это в своем автобиографическом произведении «Исповедь». Чувствуя в себе назревающий негатив, он даже перестал брать ружье на охоту и сменил ботинки на сапоги, дабы не впасть в искушение сделать оружие и шнурки средствами саморасправы. При тяжелой депрессии человек чаще склонен отрицать, что с ним что-то не так. Но при этом он может не отдавать себе отчета, что в последнее время ему почему-то все больше хочется выпить или закурить. Во многих случаях алкогольная или наркотическая зависимость — это скрытая депрессия, подчеркнул Сергей Игумнов.

Миф 10. Средства из домашней аптечки помогают регулировать настроение Очень опасное заблуждение. Люди начинают лечить стресс или плохое настроение самостоятельно, принимая успокоительные, разного рода «травки» (спиртовые травяные настойки), снотворные средства, а также лекарства, поддерживающие сердечную деятельность. Пребывая в дурном расположении духа, люди в инструкцию не заглядывают, за один присест флакончик оприходуют или месяцами пьют по 30 капель перед сном каждый день. Самыми неподходящими «помощниками» в поднятии тонуса Сергей Игумнов считает препараты, содержащие фенобарбитал — корвалол и валокордин. Профессор убежден, что ими злоупотребляют сегодня сплошь и рядом, превышая дозировку и длительность приема. В результате депрессия усугубляется, а вдобавок к ней формируется и лекарственная зависимость.

Миф 11. К врачам опасно обращаться, потому что подсадят на антидепрессанты Расстройства настроения, которой, собственно, и является осенняя хандра, можно лечить без лекарств, путем психотерапии, а то и своими методами — путешествиями, физической активностью, хобби. Но истинная депрессия требует обязательного подключения лекарственной терапии, в том числе применения антидепрессантов. Вопреки расхожему мнению, эта группа лекарственных средств не вызывает привыкания. Как утверждает профессор Игумнов, подобное ложное убеждение распространяется в основном благодаря пациентам, которые самовольно прерывают курс лечения, а с возвращением симптомов начинают думать, что это у них развилась зависимость от лекарств. Кроме того, обыватели часто путают антидепрессанты с транквилизаторами. Это средства, применяемые для устранения беспокойства, тревоги и страха. При превышении длительности курса транквилизаторы действительно способны вызывать зависимость.

Миф 12. Депрессию можно обнаружить и вылечить самостоятельно В интернете сегодня доступны различные тесты, с помощью которых можно определить, есть ли у тебя депрессия. Запрещать ими пользоваться, по мнению профессора, было бы глупо, и как метод самопознания они имеют право быть. На вопрос, можно ли брать на вооружение, например, такой тест, как шкала депрессии Бека, доктор заулыбался: — Шкала Бека — это профессиональный инструмент специалиста, примерно такой же, как у терапевта стетоскоп. В принципе, один пациент может прослушать у другого пациента легкие и может даже услышать хрипы или что-то еще подозрительное. Но сделает ли он вывод, что там пневмония или бронхит? Примерно то же самое — с самодиагностикой депрессии. К самолечению же депрессии у профессора отношение отрицательное. — Если вы Лев Толстой с огромной волей, интеллектом и духовным потенциалом, то нельзя сказать, что у вас нет шансов победить депрессию собственными усилиями. Но, увы, среди своих современников я таких оптимистичных примеров пока не встречал. Зато в своей практике профессор неоднократно сталкивался со случаями, когда долго не леченная депрессия «тянула» за собой шлейф психосоматических проблем: повышение артериального давления, расстройства пищеварения, увеличение уровня сахара в крови. В последнее время ученые заметили, что на фоне депрессивных расстройств легче возникают и злокачественные опухоли. Для установления связи между этими двумя заболеваниями уже ведутся исследования.

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