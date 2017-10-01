Показы Миланской недели моды завершились — самое время еще раз обратиться к ярким моментам миланской локации «большой четверки». Мы собрали самые запоминающиеся коллекции — и это не обязательно те, которые нас обрадовали.

Au jour le jour















Дизайнерский дуэт Au jour le jour с самого начала своего существования сделал ставку на несерьезное отношение к вещам и их привычным характеристикам. Модные журналисты любят называть такой подход «ироничным», как правило, имея в виду обывательское чувство юмора, но здесь уместнее говорить о постмодернистском ироническом обыгрывании, почти по Умберто Эко. Для коллекции весна-лето — 2018 дизайнеры избрали простой, но всегда выразительный метод 180 градусов, и на подиуме мы видим платья, надетые в буквальном смысле с ног на голову: горловина оказывается подолом, пустые рукава беспомощно болтаются у земли и повторяют ритм движений, а для пущей убедительности на одежде там-сям разбросано слово Irreversible (необратимость).

Dolce & Gabbana





















Непотопляемые Доменико и Стефано (Dolce & Gabbano) представили монструозную коллекцию из более сотни выходов, и она была полна самоповторов и вариаций на темы прошлых коллекций. То там, то тут пестрел исторический декор архитектурных красот, кое-где дразнил раздел «Итальянский сад и огород», где-то дизайнерам не давало покоя художественное наследие Энди Уорхола, ну и не обошлось без сицилийской вдовы в ажурах, кружевах и прозрачностях. В общем, все, чем богат бренд последние десятилетия. Но общей темой коллекции стала любовь, и символизировала ее червоная карточная масть, кое-где лихо подбираясь к традиционному изображению святейшего сердца Иисуса. Надо сказать, ничего особенно нового ни поклонники, ни скептики не увидели (средняя температура по палате — дорого & гротескно) — кроме парада без натяжки задорных и неожиданных аксессуаров, подборку которых мы с удовольствием публикуем наравне с некоторыми выходами.

Versace













Что есть хорошая стратегия для Дома, о котором все позабыли? Увековечить брата Джанни, трагически погибшего 20 лет назад и заодно расшевелить инстаграм, Донателла решила основательно перелопатить архивы, поэтому на подиуме мы увидели просто нереальное количество энимал-принта и кислотных, почти клоунских нарядов, которые с удовольствием позволял себе создавать легенда итальянской моды, когда это не было мейнстримом. Не вдаваясь в пространные рассуждения о том, насколько такая работа с архивами нужна сейчас, в конце 2010-х, отметим лишь самый громкий и вызвавший щенячий восторг выход — Золотой… пусть будет Цунами. На подиуме в прямом и переносном смыслах блистали Клаудиа Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Карла Бруни и Хелена Кристенсен. Дамы все так же хороши, металлизированные платья все так же сверкают, но… знаете, как в анекдоте? — уже не радуют, хотя хайп в соцсетях таки поднялся. Как будто это что-то хорошее, да?

Jil Sander















Белое безмолвие, холодный и чистый дзэн-минимализм от авторитетного в этом стилистическом поле бренда Jil Sander — бренд не сбивается, не придумывает никаких вау-эффектов и не потрясает собственные устои. Просто продолжает создавать эту аскетичную одежду, где ценна каждая складочка, каждый защип. Выразительнее всего говорят тихие вещи — так можно охарактеризовать коллекцию, о которой почти нечего сказать.

Krizia















Не самый авторитетный (мягко говоря) игрок современного рынка, позабытый везде, кроме мамы-Италии, Krizia понравилась нам своими пеликанами и зебрами. Сейчас там работает новый молодой дизайнер, и эти экспериментальные кровопускания дают надежду на то, что heritage-бренд станет задорнее и современнее. Если раньше Krizia была довольно-таки простой для визуального восприятия, то сейчас начинает загадывать загадки. «Книга джунглей» в нынешней коллекции — это воспоминание о 1980-х, когда дизайнер — основатель бренда Мариучча Манделла любила создавать трикотажные свитера со львами и тиграми в этакой ар-брют-стилистике. А еще поклонники современного искусства оценят, как в нескольких платьях дизайнер буквально деконструирует зебру, раскидывая черные и белые полоски в разные плоскости.

Moschino















Радость всех инфантильных и романтически настроенных девочек — юбочка-туту — в коллекции Moschino становится главным акцентом и мастхэвом следующего лета. Ее можно носить, играя в сладкую принцессу, можно прикидываться опасной рок-дивой, а можно и вовсе сочетать с мягким спортивным костюмом. Второй главный мастхэв — непременный пони из культового мультсериала на свитшоте или майке. И на контрасте этой несерьезной истории — нереальный букет всех возможных расцветок и природных линий, которые воплотились в довольно сложных силуэтах вечерних и коктейльных платьев. Просто посмотрите.

P. S.: А еще нам понравился вот этот кролик Роджер у Gucci.





Чисто в умозрительном ключе и от радости узнавания.